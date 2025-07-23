為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基北北桃合作平台市長會議 討論「永續共榮」8大議題

    基北北桃合作交流平台第三次市長會議今天（23日）下午在基隆舉行，由基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共同主持，以8大議題聚焦「永續共榮」，探討進度及成果。（記者俞肇福攝）

    基北北桃合作交流平台第三次市長會議今天（23日）下午在基隆舉行，由基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共同主持，以8大議題聚焦「永續共榮」，探討進度及成果。（記者俞肇福攝）

    2025/07/23 17:46

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基北北桃合作交流平台第三次市長會議今天（23日）下午在基隆舉行，由基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共同主持，4位市長以8大議題聚焦「永續共榮」，探討進度及成果。

    4市合作方案共分為交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創8大議題。在交通議題方面，基隆捷運合作案，新北市與基隆市未來將共同規劃八堵站（SB22）捷運設施及八堵機廠整合，並推動六合橋捷運橋改建工程。災防領域方面，考量4市地緣關係密切且災害型態相似，為提升整體救災能力，4市持續進行人力支援、經驗交流及師資共享，深化合作，共創永續共榮。

    侯友宜說，北北基桃合作120項，已經完成了72項，會一項一項把它落實，尤其對新北市來說，在整個軌道建設，不管是基隆捷運，新北市汐東線乃至於未來的民汐線，甚至三鶯線介接到八德，以及迴龍介接到桃園，新北市軌道建設逐項在落成；基隆捷運整個工程經費已報到中央，希望中央趕快核定，讓基隆捷運能夠在2033年順利完工，其他的還在審核中，也希望中央快速核定，讓基北北桃所有捷運系統能北接基隆、中接台北、南接桃園，新北剛好在中間，一定會負起責任。此外，目前關稅還是未知數，但我們做好了準備，這一次將針對勞動、財政，以及所有面對產業的協助，基北北桃會針對產業關稅的衝擊，一起加油。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播