基北北桃合作平台市長會議 討論「永續共榮」8大議題

基北北桃合作交流平台第三次市長會議今天（23日）下午在基隆舉行，由基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共同主持，以8大議題聚焦「永續共榮」，探討進度及成果。（記者俞肇福攝）

2025/07/23 17:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕基北北桃合作交流平台第三次市長會議今天（23日）下午在基隆舉行，由基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政共同主持，4位市長以8大議題聚焦「永續共榮」，探討進度及成果。

4市合作方案共分為交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創8大議題。在交通議題方面，基隆捷運合作案，新北市與基隆市未來將共同規劃八堵站（SB22）捷運設施及八堵機廠整合，並推動六合橋捷運橋改建工程。災防領域方面，考量4市地緣關係密切且災害型態相似，為提升整體救災能力，4市持續進行人力支援、經驗交流及師資共享，深化合作，共創永續共榮。

請繼續往下閱讀...

侯友宜說，北北基桃合作120項，已經完成了72項，會一項一項把它落實，尤其對新北市來說，在整個軌道建設，不管是基隆捷運，新北市汐東線乃至於未來的民汐線，甚至三鶯線介接到八德，以及迴龍介接到桃園，新北市軌道建設逐項在落成；基隆捷運整個工程經費已報到中央，希望中央趕快核定，讓基隆捷運能夠在2033年順利完工，其他的還在審核中，也希望中央快速核定，讓基北北桃所有捷運系統能北接基隆、中接台北、南接桃園，新北剛好在中間，一定會負起責任。此外，目前關稅還是未知數，但我們做好了準備，這一次將針對勞動、財政，以及所有面對產業的協助，基北北桃會針對產業關稅的衝擊，一起加油。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法