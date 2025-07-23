雙臂慘被打碼！館長幫央視緩頰 還狂讚：14億人有小部分注意到我了

館長這段座談會的畫面，兩條手臂遭馬賽克模糊處理。（擷取自央視）

2025/07/23 19:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國《央視》日前擷取「館長」陳之漢，參加國民黨舉辦的座談會發言時的畫面，卻將他刺青滿滿的雙臂打上馬賽克，引發兩岸網友諷刺。對此，館長緩頰稱，對方有自己的法律，他還稱讚《央視》跟台灣的新聞台不一樣，不是輕易就能上的，「14億同胞，大家現在都多多少少，應該有小部分人注意到我了」。

館長21日晚上直播時，就有網友分享他雙臂被打碼的事情。館長當晚就預言，如果隔天沒甚麼材料，政論節目就會拿這個去播，「他們一定會這麼幹」。他表示自己能理解雙手被打碼的原因，因為那是「人家的法律」。

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館長接著表示，現在14億同胞，應該有小部分人注意到他了，「他們的新聞影響力比較大」。館長說，《央視》跟台灣的媒體不一樣，「他們是國家電視台，那個大陸的人就懂，不好上，不好上。」

館長還表示，所以看到很多中國的朋友說他很厲害，就是因為這樣。有很多中國的人告訴他，連那邊的網紅、明星都很少上《央視》，「沒錯，這是大陸朋友說的，不是我說的。」

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