為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雙臂慘被打碼！館長幫央視緩頰 還狂讚：14億人有小部分注意到我了

    館長這段座談會的畫面，兩條手臂遭馬賽克模糊處理。（擷取自央視）

    館長這段座談會的畫面，兩條手臂遭馬賽克模糊處理。（擷取自央視）

    2025/07/23 19:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國《央視》日前擷取「館長」陳之漢，參加國民黨舉辦的座談會發言時的畫面，卻將他刺青滿滿的雙臂打上馬賽克，引發兩岸網友諷刺。對此，館長緩頰稱，對方有自己的法律，他還稱讚《央視》跟台灣的新聞台不一樣，不是輕易就能上的，「14億同胞，大家現在都多多少少，應該有小部分人注意到我了」。

    館長21日晚上直播時，就有網友分享他雙臂被打碼的事情。館長當晚就預言，如果隔天沒甚麼材料，政論節目就會拿這個去播，「他們一定會這麼幹」。他表示自己能理解雙手被打碼的原因，因為那是「人家的法律」。

    館長接著表示，現在14億同胞，應該有小部分人注意到他了，「他們的新聞影響力比較大」。館長說，《央視》跟台灣的媒體不一樣，「他們是國家電視台，那個大陸的人就懂，不好上，不好上。」

    館長還表示，所以看到很多中國的朋友說他很厲害，就是因為這樣。有很多中國的人告訴他，連那邊的網紅、明星都很少上《央視》，「沒錯，這是大陸朋友說的，不是我說的。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播