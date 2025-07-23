怒告網媒、網友造謠買票！花蓮罷團：投票前抹黑 代表傅崐萁很害怕

罷免傅崐萁連署領銜人李美玲（左二）、副領銜人潘文欽（左一）等今天到花蓮警分局軒轅派出所告發媒體及網友造謠。（記者花孟璟攝）

2025/07/23 19:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕網路媒體「風傳媒」、「匯流新聞網」今天報導引述「地方人士」說法，罷免方透過宮廟、黑道動員，以1票2千元現金買票，罷免傅崐萁連署領銜人李美玲等人今天到花蓮警分局提告，涉嫌違反選罷法，要捍衛公民團體的名聲！

網路媒體報導，在花蓮市、壽豐、鳳林、光復等地方，有罷免方透過宮廟系統、黑道，以每票2千元現金買票，要民眾投下罷免傅崐萁同意票，且為系統性、大規模布局，目標是達成「票票到位」的精準動員。罷團微光花蓮的連署領銜人李美玲、副領銜人潘文欽，今天下午到花蓮警分局軒轅派出所告發記者、轉發網友涉嫌違反選罷法。

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李美玲指出，罷免行動是由關心花蓮的所有公民自發組成，志工都是在工作之餘參與，無酬勞的為了改變花蓮，守護花蓮站出來，但網路媒體報導及網路謠言完全是惡意造謠與抹黑，目的在於混淆視聽、操弄輿論，試圖影響罷免投票結果，這讓參與罷團的志工們都非常痛心，已傷害志工及罷團名譽，更嚴重破壞民主選舉公平性。

李美玲強調，透過前往派出所正式提出告發，希望透過法律途徑捍衛罷免行動中勇敢站出來的公民，希望法律還他們清白，促請司法單位盡速秉公查辦造謠者，勿讓惡意中傷者逍遙法外。

「罷免投票前有這種造謠，代表傅崐萁現在很害怕」！副領銜人潘文欽痛批，傅崐萁急於散播這些抹黑言論，代表選情緊繃，才會拿出過去慣用手法「做賊喊捉賊」，透過網路御用媒體發動烏賊戰，透過新聞與網路混淆焦點，甚至有人聲稱在無線電中聽到呼叫計程車司機參與罷免宣傳、張貼文宣、路口搖旗吶喊並收取報酬；這些說法毫無根據，目的就是要在關鍵時刻誣陷、染黑罷團及罷免行動，呼籲花蓮人7月26日站出來投票，「這一次，傅崐萁不知道你投同意罷免票」。

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