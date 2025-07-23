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    大罷免倒數綠中常會催基本盤 吳思瑤獻唱「誰都不能欺侮他」

    吳思瑤分享，民進黨主席賴清德今天在中常會上，特別感謝每一份公民力量的集結。（圖取自吳思瑤臉書）

    吳思瑤分享，民進黨主席賴清德今天在中常會上，特別感謝每一份公民力量的集結。（圖取自吳思瑤臉書）

    2025/07/23 17:25

    〔記者陳政宇／台北報導〕距離大罷免投票僅剩3天，民進黨今（23日）下午召開中常會。席間有中常委呼籲，民進黨要把基本盤催出來，尤其鄉村地區動員炒熱氣氛相對困難，盼黨內政治明星多加支援；立法院民進黨團幹事長吳思瑤也在現場高唱歌手劉文正的歌曲《誰都不能欺侮他》，分享有支持者為保護國家而號召同意罷免。

    據轉述，各地罷免情勢成為今天中常會熱議焦點。中常委陳茂松指出，他近期走訪台東與雲林，但鄉村地區的人口較分散，選前要動員炒熱氣氛相對困難。他呼籲，黨內可多加支援鄉村地區，若有越多政治明星參與搏鬥，例如立法院民進黨團的「51戰隊」，較能夠帶動罷情熱度。

    兼任中常委的立委王定宇說，根據他去中壢與龜山的觀察，都是屬於傳統藍營票倉，但罷免團體有許多在地年輕人參與，這些人並非傳統的藍綠政黨屬性，而是為了反共護國而站出來，呼籲大家多多鼓勵罷團。

    台中市議員、中常委陳淑華則提醒，台中3個罷選的狀況各不相同，民進黨務必將基本盤催出來，拜託大家在最後幾天利用各種方式聯絡支持者，在7月26日出來投票。

    此外，吳思瑤則分享，她會前接到一通支持者來電，對方以流利的華語唱了歌手劉文正的歌曲《誰都不能欺侮他》：「我生在這裡，長在這裡，這裡是我的國家；我愛護這裡，保護這裡，誰都不能欺侮他。」

    吳思瑤席間再次演唱這首歌，並表示該位支持者認為為了保護國家，必須同意罷免，讓她深受感動。與會者紛紛跟著節奏拍手、打拍子。

    關於投票前的造勢活動，民進黨秘書長林右昌在黨務報告中說明，公民團體於7月24日及25日，將分別在凱道及青島東路舉辦罷免集會，黨部將協助動員，鼓勵支持者踴躍參加。

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