洪慈庸卓冠廷送花挺雙罷 林志潔籲第三勢力選民站出來

時代力量前立委洪慈庸與新北市議員卓冠廷夫婦送花祝福新竹雙罷成功雙罷發言人林志潔感性號召新竹第三勢力及中間選民投同意罷免。（照片取自林志潔臉書）

2025/07/23 17:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）進入倒數3天肉搏攻防戰，曾是第三勢力時代力量主席的黃國昌現在是民眾黨主席，為涉貪停職的市長高虹安與國民黨立委鄭正鈐站台車掃；而新竹雙罷免總部今天也收到曾是時代力量立委洪慈庸與新北市議員卓冠廷夫婦的祝福和加油，雙罷發言人林志潔感性喊話，請新竹市中間選民及第三勢力選民站出來，保護我們的國家和城市，新竹人值得擁有重新選擇的主動權。

林志潔說，洪慈庸與卓冠廷送來綠色植栽和雅緻花器，並寫上對新竹雙罷的關懷與期許，在投票前3天，接到這樣的祝福很感動，尤其黃國昌（時代力量創黨主席）特地到竹市為高虹安及鄭正鈐車掃，而高虹安是貪污一審被判7年4月、誣告一審被判10月，全國唯一司法雙認證一審有罪市長，她的施政評比連續3年全國吊車尾，有客觀數據存在。這樣的縣市首長，有被罷免的高度正當性，但黃國昌如今成為傅隨組織，將過去抗中保台的理念全然丟棄，又力挺貪污一審有罪、施政無能的市長，對照洪慈庸力挺大罷免，凸顯黃國昌的荒謬。

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她表示，市民發動罷免貪污無能的高虹安及親共賣台的鄭正鈐，是希望台灣民主永續，新竹能夠恢復光榮，並不是因為仇恨或政黨對立。新竹有許多中間選民，或許在政治理念上各有重點，但大家都有共同點，就是捍衛國家主權、拒絕極權統治。看到洪慈庸的祝福與加油，她呼籲新竹中間選民及第三勢力投下同意罷免票，愛護家園，用民主挺台灣，下架鄭正鈐和高虹安，讓新竹人有重新選擇的主動權。

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