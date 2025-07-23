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    「新北來罷」八里、淡水催票 罷團7/24凱道集結守護民主

    民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，今下午到八里、淡水和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與「罷洪！刻不容楷」一同車掃，呼籲選民出門投下同意票，下架「舔共」立委。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，今下午到八里、淡水和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與「罷洪！刻不容楷」一同車掃，呼籲選民出門投下同意票，下架「舔共」立委。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/23 17:16

    〔記者羅國嘉／新北報導〕首波國民黨立委罷免案將在7月26日投票，民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，今（23日）下午到八里、淡水和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與「罷洪！刻不容楷」一同車掃，呼籲選民出門投下同意票，下架「舔共」立委；綠營更預告24日晚上6點半，在台北市凱達格蘭大道上辦理「迎向成功 凱道晚會」，邀市民守護台灣民主、恢復國會秩序。

    民進黨新北市黨部主委蘇巧慧表示，最後倒數3天，黨部與各區公職將透過「新北來罷」車隊前進新北大街小巷，加強陸戰部署，力拚突破同意門檻，恢復國會秩序。她也預告，24日晚上6點半將在凱道舉行「迎向成功 凱道晚會」，邀請新北市民一同參與，展現守護民主的決心。

    吳秉叡指出，藍委過去年半不顧台灣法界、學界反對，執意在立法院通過破壞台灣憲政制度的法案，甚至配合中國極權政府，提出多項矮化台灣主權的政策。吳強調藍營不傾聽台灣民意，反而配合中國意志行事的行為，已經激起全民憤怒，呼籲選民26日用手中選票下架「舔共」立委，捍衛民主。

    鄭宇恩表示，過去最後一個禮拜，確實感受到越來越多民眾願意站出來，表態支持同意罷免，在社群上更有民眾自主發起「百工百業挺罷免」的行動，她會繼續和團隊持續上街催票。

    民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，今下午到八里、淡水和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與「罷洪！刻不容楷」一同車掃，呼籲選民出門投下同意票，下架「舔共」立委。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，今下午到八里、淡水和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與「罷洪！刻不容楷」一同車掃，呼籲選民出門投下同意票，下架「舔共」立委。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，今下午到八里、淡水和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與「罷洪！刻不容楷」一同車掃，呼籲選民出門投下同意票，下架「舔共」立委。（記者羅國嘉攝）

    民進黨新北市黨部結合「五罷區」公民團體及地方民代，發起「新北來罷」車隊掃街行動，今下午到八里、淡水和立委吳秉叡、市議員鄭宇恩與「罷洪！刻不容楷」一同車掃，呼籲選民出門投下同意票，下架「舔共」立委。（記者羅國嘉攝）

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