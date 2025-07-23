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    盧秀燕請假輔選反罷免 張麗善跟進：守住濁水溪以南唯一在野立委席次

    雲林縣長張麗善今天起請假3天投入反罷免輔選工作。（資料照）

    雲林縣長張麗善今天起請假3天投入反罷免輔選工作。（資料照）

    2025/07/23 17:23

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕罷免投票倒數，雲林縣第一選區立委丁學忠今（23）日在立委張嘉郡、陳菁徽及台北市議員鍾沛君等人陪同下，於本命區虎尾鎮掃街。雲林縣長張麗善則請假3天，投入丁學忠反罷免輔選，她呼籲鄉親7月26日踴躍投下「不同意罷免」，守住濁水溪以南唯一的在野黨立委席次。

    「女力挺學忠」陳菁徽、鍾沛君今天南下雲林，與張嘉郡陪同丁學忠兵分兩路在傳統市場徒步掃街，車隊穿梭虎尾大街小巷，請託鄉親26日踴躍出門投下不同意罷免票，讓丁學忠留在立法院繼續為民眾爭取多福利。

    丁學忠指出，這陣子在街頭請託聽到很多鄉親的聲音，都認為這次罷免是惡質的行為，透過車隊、徒步掃街方式呼籲支持者要出來投下不同意罷免選票。

    張麗善今天起請假3天投入反罷免輔選工作，今天到水林徒步掃街，昨天（24日）與雲林縣議會副議長蔡咏鍀在北港、水林、口湖等地，25日南投縣長許淑華也會來聲援到麥寮車掃。

    張麗善說，7月26日是關鍵一役，拜託鄉親踴躍投下「不同意罷免」票，守住濁水溪以南唯一在野黨立委席次，捍衛民眾權益及民主制度不受民進黨踐踏。

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    雲林縣第一選區立委丁學忠（右起）與立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘在虎尾車隊掃街，呼籲支持者踴躍投下不同意罷免。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣第一選區立委丁學忠（右起）與立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘在虎尾車隊掃街，呼籲支持者踴躍投下不同意罷免。（記者黃淑莉攝）

    台北市議員鍾沛君到虎尾傳統市場掃街請託民眾投下不同意罷免。（記者黃淑莉攝）

    台北市議員鍾沛君到虎尾傳統市場掃街請託民眾投下不同意罷免。（記者黃淑莉攝）

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