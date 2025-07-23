罷免布條遭破壞互槓！游顥陣營控自導自演 陳紀衡反譏「通靈」

罷免立委游顥布條遭毀損。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/23 17:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕掛在南投縣集集鎮的罷免國民黨立委游顥宣傳布條昨天遭破壞，地主請求前集集鎮長陳紀衡陪同報警提告，今天卻在哥哥的溝通勸說下撤告，引來游顥陣營指控罷團與陳紀衡自導自演，陳紀衡反譏游陣營「通靈」，布條遭破壞才會提告，不過土地為兄弟持分，弟弟不願因為此事與政治立場不同的哥哥失和，決定撤告，真相不容游陣營任意造謠。

游顥團隊說，集集昨天發生罷免布條遭破壞，「去游除垢」罷團立即發聲明，質疑反罷陣營破壞，懸掛布條的地主還在民進黨前集集鎮長陳紀衡陪同下報警提告，現在卻傳出地主今天就火速到警局撤告；陳紀衡用選舉慣用伎倆「自導自演」，罷團跟陳紀衡應向南投人道歉。

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陳紀衡回應，破壞布條若是自導自演，何需報警提告，警方只要調監視器，很快就能找到破壞者，為何罷團需冒這樣的風險。

另外，罷免布條是地主主動索取，掛在自家土地，被人無故破壞，當然要提告追究，但土地係為兄弟共同持分，哥哥因政治立場不同要求弟弟撤告，2人經過溝通，弟弟不願此事破壞兄弟感情才會撤告，提告、撤告都是地主的權利，他都予以尊重，卻被游陣營扣上「自導自演」的帽子，真的是邏輯錯亂，他更無道歉的必要。

陳紀衡也質疑，此事令人好奇的是，地主、警方都沒對外宣布撤告，何以游陣營能早早得知並發出聲明，莫非游就是地主哥哥希望撤告的莫名壓力來源？

罷免布條是地主主動索取，掛在自家土地，被人無故破壞。（「去游除垢」罷團提供）

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