范斯高颱風影響大罷免投票？侯友宜：觀察追蹤 民眾安全優先

新北市長侯友宜在基北北桃聯合會議時受訪時指出，范斯高颱風可能會在週四、週五帶來大量降雨，至於週六（26日）是否造成影響，仍在觀察階段，強調會持續追蹤颱風動態，並以民眾安全作為首要原則。（記者俞肇福攝）

2025/07/23 17:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕24位國民黨立委與遭停職的新竹市長高虹安罷免案將在7月26日（週六）投開票，颱風范斯高生成，外界關注是否影響大罷免投票？新北市長侯友宜今日（23日）下午參加基北北桃聯合會議時受訪指出，這波颱風可能會在週四、週五帶來大量降雨，至於週六（26日）是否造成影響，目前仍在觀察階段，強調會持續追蹤颱風動態，並以民眾安全作為首要原則。

侯友宜說，這個颱風一進來，新北市是幅員最遼闊的地方，尤其范斯高颱風一進來，「對我們東北角的方向一定會有影響」，而且週四（24日）、週五（25日）預估會帶來大雨的雨量，那週六會不會如現在所預判的遠離，還在觀察當中，「我們會密切注意整個范斯高颱風」，對基北北桃的影響，尤其對新北市東北角的影響，正密切觀察，至於週六會不會達到停班停課，也要看這幾天颱風發展的路徑及強度，市府會密切做好整備，至於所有相關的事情，一切以防災、人民的安全為主，這才是市長該做的事情。

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台北市長蔣萬安也表示，「一定是以市民的安全為最優先的考量」，並指出市府團隊會與氣象單位緊密合作，掌握颱風的最新資訊。他補充說，屆時將依循以往慣例，由基北北桃4市首長共同討論決策，凝聚防災共識。

新北市長侯友宜在基北北桃聯合會議時受訪時指出，范斯高颱風可能會在週四、週五帶來大量降雨，至於週六（26日）是否造成影響，仍在觀察階段，強調會持續追蹤颱風動態，並以民眾安全作為首要原則。（記者俞肇福攝）

台北市長蔣萬安在基北北桃聯合會議受訪時指出，「一定是以市民的安全為最優先的考量」，並指出市府團隊會與氣象單位緊密合作，基北北桃4市平台共同討論。（記者俞肇福攝）

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