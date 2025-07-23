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    首頁　>　政治

    板橋大刪元聲援方姓前助理 葉元之反批炒作、牟政治利益

    國民黨立委葉元之罷免案將在7月26日投票，其與已故方姓前助理事件仍受輿論關注。（資料照，記者黃子暘攝）

    國民黨立委葉元之罷免案將在7月26日投票，其與已故方姓前助理事件仍受輿論關注。（資料照，記者黃子暘攝）

    2025/07/23 16:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨立委葉元之罷免案將在7月26日投票，針對葉的方姓前助理遺孀指控葉元之涉嫌職場霸凌一事，罷團「板橋大刪元」發言人莫莉今（23）日表示，葉元之辯解是因方姓助理工作能力與態度問題，才讓對方離職，但方過往工作經歷顯示其能力不差，且葉127次質詢，難道方姓助理未提供任何幫助？葉元之回應，對於罷團炒作不幸事故、扭曲事實以達政治利益，對此深表遺憾。

    莫莉說，葉元之在許多媒體上辯解非惡意解聘方姓助理，也說是因對方工作能力、態度問題才讓助理離職，「其實我們覺得對於已經逝去的這位助理非常的不公平」；方姓助理曾是前藍委李貴敏的幕僚，李貴敏的提案品質、素質歷來為人稱道，由此可證方姓助理工作能力並不差。

    此外，莫莉指出，葉元之頻頻提及自己的立院質詢次數高達127次，請教葉元之，「你這麼多次的質詢，難道方姓助理都沒有給你任何的幫助嗎？」方姓助理是葉元之的法案助理，一定在過程中給予許多幫助，葉卻以另外一種論述霸凌逝者，對方姓助理與遺孀都不公，大刪元盼能給予方姓助理與遺孀聲援。

    葉元之表示，方姓助理不幸過世，從2月開始，外界對此很多不實指控，他為表達對往生者的尊重，沒有特別回應，「但現在罷團炒作這個不幸事件，扭曲事實，將此事政治化，以達特定團體政治利益」，他深表遺憾。

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