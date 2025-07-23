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    「花蓮鬼故事」+1! 胡仁順：蕭美琴捐競選帆布 縣府批政治力介入校園

    副總統蕭美琴2016年擔任立委時，曾將選後用不到的競選大型帆布捐給學校覆蓋紅土操場，卻被指政治力介入校園。（資料照，記者王錦義攝）

    副總統蕭美琴2016年擔任立委時，曾將選後用不到的競選大型帆布捐給學校覆蓋紅土操場，卻被指政治力介入校園。（資料照，記者王錦義攝）

    2025/07/23 16:47

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢昨爆料，花蓮縣府恐嚇學校不要收企業捐款，應該統一捐給縣府，民進黨花縣議員胡仁順今加碼爆料，縣府擋下外界捐助不是第一次，副總統蕭美琴2016年在花蓮選立委，曾把競選用過的大型看板帆布捐給學校，卻被縣府指責「政治力介入校園」，如果是這樣，「聯絡簿放縣長玉照又是什麼」？抨擊花蓮縣府雙標。

    蕭美琴在2016年立委選舉後，曾將選後不要的大型廣告帆布共50多面，捐給花蓮的國小棒球隊，用來覆蓋並保護紅土操場，受贈的學校教練說，下雨天會讓紅土操場流失，不但造成積水，後續還需要花錢補土，覆蓋的大型帆布如要購買是一筆不小的負擔，感謝蕭美琴立委提供帆布幫球隊省了不少費用，蕭美琴當時還笑稱「我和總統蔡英文的臉被學生踩在腳下了」，勉勵小球員好好練習並加油，對此花蓮縣議員胡仁順說，包括當時的立委王廷升、花蓮縣府教育處都抨擊「政治力介入校園」，那麼難道縣府在聯絡簿上放縣長玉照，就不是政治力介入校園，縣府、國民黨就是搞雙標。

    副總統蕭美琴2016年擔任立委時，曾將選後用不到的競選大型帆布捐給學校覆蓋紅土操場，卻被指政治力介入校園。（資料照，記者王錦義攝）

    副總統蕭美琴2016年擔任立委時，曾將選後用不到的競選大型帆布捐給學校覆蓋紅土操場，卻被指政治力介入校園。（資料照，記者王錦義攝）

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