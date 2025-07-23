批民進黨撕裂社會 黃國昌挺高虹安、鄭正鈐籲投不同意票

民眾黨主席黃國昌再度到新竹市挺高虹安、鄭正鈐，呼籲市民726投下不同意票。（記者洪美秀攝）

2025/07/23 16:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕大罷免週六（26日）就要投票，民眾黨主席黃國昌今天再度到新竹市陪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐車隊掃街，他說，大罷免就是罷團與民進黨在社會製造仇恨跟對立，對台灣社會一點幫助都沒有，過去2個月，民眾黨跟國民黨推動多少福國利民法案，包括還給勞工4+1天假期、幫軍人加薪，以及針對有關職場霸凌、公務人員保障法的修正。這段時間，大家對賴清德政府非常失望。

黃國昌也說，台美關稅正在談判，台灣已邁入以前民進黨最討厭的黑箱運作狀態，所有中小企業大家全部都「剉著等」，呼籲大家冷靜地想想，如果繼續跟隨民進黨政府撕裂的社會，不去通過一些法案，是對不起這塊土地，也對不起我們的下一代。

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面對民進黨發動的大惡罷，黃國昌呼籲人民站出來，對民進黨想要專制獨裁這樣的野心說不、捍衛台灣的民主自由，相信是每個公民的責任。

黃國昌也說，新竹市是柯文哲的故鄉，高虹安就任市長後，在市政上推動非常多對市民友善的政策。在立法院，他也跟鄭正鈐合作修財劃法，因新竹市在統籌分配款上遭受非常多委屈，財劃法修正後，新竹市有更多的財源推動市政，是市民共同的期待。呼籲大家726出來投票，堅定地投下不同意罷免。

黃國昌呼籲人民站出來，對民進黨想要專制獨裁這樣的野心說不、捍衛台灣的民主自由。（記者洪美秀攝）

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