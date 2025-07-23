童子賢驚爆花蓮鬼故事！徐榛蔚要他道歉還嗆告 網瘋敲碗：笑妳不敢！

花蓮縣長徐榛蔚不僅要求童子賢限時道歉，還揚言採取法律動作。（資料照）

2025/07/23 17:18

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕表態支持下架國民黨立委傅崐萁的和碩董事長童子賢，昨天22日）到花蓮參加罷傅車掃，還與葉霸葉春蓮、鷹爸徐柏岳合體「喝咖啡聊是非」，驚爆先前花蓮地震，他捐款給花蓮，被忠告直接捐給有需要的單位，別直接捐縣府，因為會被「多繞一手」，怎料卻有受災學校被恐嚇「不能收」，讓他覺得相當荒唐。對此，花蓮縣長徐榛蔚出面駁斥，不僅跳腳要求童子賢限時道歉，還撂話採取法律動作，質問童子賢「你良心何在？」

童子賢昨天重磅爆料花蓮縣府在地震發生後，阻擋民間企業捐款給學校，他個人與公司名義共捐7000多萬給花蓮縣府及民間組織，本來以為捐的錢縣府會好好的使用，但後來他接到許多做公益的前輩打電話給他，告知別再捐給縣府，因為經費都沒有獲得正常分配，甚至縣府還會跟災民謊稱「這是縣長特別給你的」，將外界捐贈攬成自己的功勞，公益前輩建議直接捐給有需要的單位。原先童子賢也不相信，但經過多方打聽，發現實情確是如此。

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童子賢接著說，後來公司決定直接到災區的國小捐款，沒有想到縣府竟然打電話去恐嚇校方「不准接受台北來的人直接捐款，否則就對你不客氣」，還說「一定要叫他們捐到縣政府」，總之就是想要「再繞一手」，宣稱捐款給縣政府好讓他們去做「統一分配」。童子賢慨歎，傅崐萁、徐榛蔚一個立委、一個縣長，對外總是說「兩人同心其利斷金」，若真是這樣，把花蓮服務好，那要他支持這對夫妻沒問題，但顯然事與願違。

童子賢的爆料曝光後隨即讓輿論炸鍋，徐榛蔚下午召開記者會駁斥，稱「民進黨智庫副董事長童子賢」的指控子虛烏有，她從來沒有，也不會、不可能下那些命令。徐榛蔚還說，童子賢提到的7000多萬捐款，她聞所未聞，為了不再讓有政治及意識形態的謠言每天飛，請童子賢提出確切「人事時地物」，如果她有下令「我徐榛蔚馬上辭職花蓮縣縣長」。如果沒有，也請童子賢董事長24小時內道歉，以正視聽。

不只要求道歉，徐榛蔚今天也在臉書發文，咬定童子賢就是民進黨的人，「嚴正駁斥，不實指控，不排除採取法律行動維護本府權益（保留法律追訴權）。童子賢先生，為達政治目的，不惜毀人名譽，毀縣政府公信，童先生昨稱『政治不難，只要良心』，試問，童先生的良心何在！」

大批網友湧入留言，「你覺得我們會信童子賢，還是信你們這對在花蓮一手遮天20多個年頭的惡質夫妻？」、「如果不實妳就去告，不用嚇唬人」、「老話一句，『保留法律追訴權』就是嚇嚇人而已，有種就去告，看誰沒穿褲子」、「支持縣長提告，把花蓮當作自家金庫的人都趕出花蓮」、「不用保留啦，今天就去告，笑妳不敢」、「直接提告就好，沒有保留法律追訴權這件事」、「怎麼忍的了，快點告，拜託，我要看大場面！」、「不直接提告是在擔心什麼呢？」、「比起前科累累的舔共立委，我比較相信童子賢董事長的話」。

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