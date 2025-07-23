母愛守護 「罷洪刻不容楷」單親媽愛子：不想讓孩子活在極權體制下

身材苗條、說話語調輕柔而有條理，不是群眾中最嘶吼的那個人，卻是最沉得住氣、最堅定的存在。她就是從第一階段就投入「罷洪！刻不容楷」罷免行動的志工愛子。（記者羅國嘉攝）

2025/07/23 16:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕身材苗條、說話語調輕柔有條理，不是群眾中嘶吼的那個人，卻是最沉得住氣、最堅定的存在，她就是從第一階段就投入「罷洪！刻不容楷」罷免行動的志工愛子，從害怕曝光身分、擔憂被言語羞辱，到如今能坦然站上街頭、面對人群，愛子說，如果因為沉默而讓下一代失去選擇的自由，她會更後悔，「我不是搞政治，只是不想讓我的孩子活在極權體制下。」

愛子是一位年輕的單親媽媽，為了維持生計、照顧小孩，她經營網拍、拍攝產品短影片，但自今年初起，她投入罷免行動，放下部分工作，只因為無法接受下一代可能生活在失去自由的未來。她堅信，身為母親，守護的責任不止於眼前的柴米油鹽，也包括孩子未來能不能自由呼吸、自由選擇。

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回想第一次走上街頭，愛子的語氣帶著些許顫抖說「那時真的很害怕」，連署初期，曾遇到一位不理性民眾，看她年輕、好欺負，諷刺她是「被利用的女生」，甚至不敢曝光身分，帽子壓得低低的，深怕被拍照肉搜或遭到言語羞辱；面對親友、友情的漸行漸遠，她語帶哽咽低說，「雖然心痛，不是每段友情都撐得過這場行動，但如果因為沉默而讓下一代失去選擇的自由，我會更後悔。」

愛子表示，自己沒有後援，每天都在工作、照顧孩子與志工身分之間拉扯，有時會懷疑是否應該先養活自己、再談理想，但最令她感動的是，一名從加拿大返台的志工，專程為了支持罷免行動，提早返台當志工，還自掏腰包贊助罷免物資，每天徒步取車、開宣傳車。這些點滴，都讓她相信這不是一場短暫的抗爭，而是一場代代相傳的責任。

最後，愛子強調，自己沒有政治背景，也不屬於任何組織，她只是一個在生活邊緣奮力撐起家庭的母親，在面對選擇時，選擇站出來。她說，「我想留一個值得我女兒驕傲的未來。」

愛子堅信，身為母親，守護的責任不止於眼前的柴米油鹽，也包括孩子未來能不能自由呼吸、自由選擇。（記者羅國嘉攝）

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