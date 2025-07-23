台美關稅第四輪實體磋商ING 賴清德證實鄭麗君正在華府談判

圖為行政院副院長鄭麗君（揮手者）12日清晨率談判團隊返抵台灣。（資料照）

2025/07/23 16:11

〔記者鍾麗華／台北報導〕身兼民進黨主席的總統賴清德今（23）日在民進黨中常會證實，行政院副院長鄭麗君跟談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。對於談判的進度，行政院僅表示，鄭麗君所率領的談判團隊，目前正在美國華府，本週會有新一輪的實體磋商。

賴清德指出，此時此刻，鄭麗君與談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。我們持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的兩個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的四項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的兩項目標。

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對於台灣談判團隊的進度，行政院發言人李慧芝指出，談判團隊將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。

鄭麗君昨（22）日未出席經發會顧問會議，已與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等我方談判代表團成員，飛抵華府展開新一輪談判。此行是鄭麗君第4度親自率團赴華府談判，至於8月1日美國新稅率上路前，是否可談出最終稅率，仍視台美磋商結果而定。

據了解，鄭麗君自上一輪談判於12日清晨自華府返台後，皆無公開行程，密集與府院高層、各部會首長開會，研商談判對策，並沙盤推演。由於美國總統川普22日宣布，將對日本課徵15%的關稅，比先前揚言徵收的25%稅率低了10個百分點，為目前亞洲最低，也給我方壓力和期待。

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