批在野抹黑罷免運動 賴清德：最後一哩路大家加油

總統賴清德今天在民進黨中常會指出，在野黨不僅未具體回應人民訴求，還反其道而行、抹黑罷免運動，用不實指控攻擊公民團體，令人遺憾。（民進黨提供）

2025/07/23 16:08

〔記者陳政宇／台北報導〕距離首波24名國民黨立委罷免案投票倒數3天，兼任民進黨主席的總統賴清德今（23日）強調，感謝那麼多公民站出來守護台灣的自由民主，堅持反併吞、護主權，「最後一哩路大家加油」；他批評，在野黨不僅未具體回應人民訴求，還反其道而行、抹黑罷免運動，用不實指控攻擊公民團體，令人遺憾。

民進黨今天下午召開中常會，期間播放罷免團體所製作的3支催票影片，會後則由發言人吳崢轉述。賴清德表示，他要感謝那麼多公民團體、那麼多人民願意站出來，守護自由民主、守護台灣。廣大人民的行動，展現了憲法賦予的權利；他們的訴求，是熱愛我們的國家、是守護下一個世代的自由民主生活方式。那麼多人，在國家需要的時候不畏艱難堅持到底，令人欽佩。

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話鋒一轉，賴清德說，在這個過程中，在野黨不僅僅沒有具體回應人民訴求，還反其道而行，抹黑罷免運動，用不實指控攻擊公民團體，令人遺憾。但是，正因為有罷免、有反罷免，以及其他多元、有力的聲音，更加證明台灣是民主的社會，不是威權獨裁的國家。

賴清德回顧，民進黨創立於戒嚴時代，民進黨的使命就是推翻專制獨裁，要催生民主、深化民主、鞏固民主。也正因為民進黨從戒嚴時期，和台灣人民一起奮鬥，我們深刻知道，民眾在戒嚴時代的痛苦，現在肩上最重要的責任，就是守護民主。

賴清德說，台灣現在是印太地區的民主燈塔，台灣的民主成就為世界所稱羨；台灣人民，就是國家的主人，而公職人員，則是國家的公僕、是為了服務人民而存在。

賴進一步呼籲，在關鍵時刻，一定要堅定地站出來，團結守護國家，堅持反併吞、護主權的全民路線、台灣共識，堅定守護憲政體制，堅定捍衛民主自由的生活方式，要讓彼此珍惜且寶貴的自由民主，大家所熟悉的日常可以代代相傳，「這，就是我們當前義不容辭的使命！最後一哩路大家加油！」

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