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    監票員無法就地投票 罷團「基隆絕沛」市選委會抗議

    基隆絕沛領銜人陳青逸（左二）今天到基隆市選委會抗議。（記者盧賢秀攝）

    基隆絕沛領銜人陳青逸（左二）今天到基隆市選委會抗議。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/23 16:04

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免基隆市國民黨立委林沛祥將在週六投票，但監票員無法在工作的投票所投票，罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸今天下午到基隆市選舉委員會抗議，剝奪監票員的投票與監票權益，影響投票公信力，若不改善將呼籲全民一起來基隆投開票所監票。基隆市選委會仍表示，因逾期提供推薦監察員名冊，造成作業不及，都依相關規定辦理。

    「基隆絕沛」領銜人陳青逸今天下午與市議員鄭文婷、施偉政等多人到選委會抗議，指選委會7月4日已完成工作地投票名冊作業，當天發公文限4天內提供監票員名冊，並指7月8日交電子檔、7月9日交紙本，罷團完全依選委會指示執行，卻怪罷團遲交名冊，致監票員無法就地投票，必須中午請假回戶籍地投票，選委會違反了程序正義，公信力蕩然無存。

    陳青逸表示，罷團絕不忍氣吞聲，不論罷免結果如何，決定追究到底，提出行政訴訟，同時呼籲各地民眾到基隆投票所進行公民監票。

    基隆選委會表示，都是依相關規定辦理，監察員如選務工作人員無法於工作地投票者，仍可於投票當日返回戶籍地投開票所投票，不影響其投票權益。

    基隆絕沛領銜人陳青逸（左二）今天到基隆市選委會抗議。（記者盧賢秀攝）

    基隆絕沛領銜人陳青逸（左二）今天到基隆市選委會抗議。（記者盧賢秀攝）

    基隆絕沛領銜人陳青逸（右）為監票人無法就地投票到基隆選委會抗議。（記者盧賢秀攝）

    基隆絕沛領銜人陳青逸（右）為監票人無法就地投票到基隆選委會抗議。（記者盧賢秀攝）

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