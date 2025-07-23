鄭麗君正在華府進行第4輪關稅談判 賴清德下令2大目標、4項任務

賴清德今在民進黨中常會中說明，行政院副院長鄭麗君和談判團隊正在美國華府進行第四輪的關稅實體談判。（民進黨提供）

2025/07/23 15:46

〔記者陳政宇／台北報導〕美國政府8月1日關稅大限日益逼近，台美談判進度備受矚目。兼任民進黨主席的總統賴清德今（23日）說明，行政院副院長鄭麗君和談判團隊，正在美國華府進行第四輪的關稅實體談判；他並說明2個原則、4項任務及2項目標，盼國人團結一心，台灣總是關關難過、關關過。

美國總統川普4月公布對等關稅為32%，暫緩至8月1日後實施；台美已於5月1日、6月25日、7月8日在美國華府完成三輪實體諮商，期間也進行數次視訊會議，並約定下一輪實體磋商時程。

請繼續往下閱讀...

賴清德今天下午在民進黨中常會談到，此時此刻，鄭麗君跟談判團隊，正在美國華府，進行第四輪的關稅實體談判。

賴清德說，我們持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的2個原則進行談判，也期盼能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全的4項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作的2項目標。

賴清德強調，台灣的內外局勢挑戰從未停歇，但只要台灣人民團結一心、行動一致，台灣總是能夠關關難過、關關過。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法