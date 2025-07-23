為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中共擔憂親中立委被罷免 官員示警：對台文宣戰「開足馬力」

    中國官媒《海峽衛視》旗下「今日海峽」在其臉書帳號張貼國民黨立委廖偉翔嗆罷團的訊息。（圖擷取自臉書）

    中國官媒《海峽衛視》旗下「今日海峽」在其臉書帳號張貼國民黨立委廖偉翔嗆罷團的訊息。（圖擷取自臉書）

    2025/07/23 15:40

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免投票倒數3天，中國官媒半年來不斷將罷免行為形容為「綠色恐怖」、「政治清算」，透過微博、抖音、微信頻道反覆推送。官員表示，中國官媒抹黑台灣政府及罷免，替反罷免製造聲量，本週文宣戰已來到高峰期，也會動員台商回台投票。

    熟悉中共統戰的官員受訪表示，726罷免投票將屆，中國官媒近期對台文宣戰「開足馬力」，每天都在社群平台醜化台灣政府，營造反罷免的聲浪。

    官員指出，例如福建省的官媒大量釋出抹黑民進黨政府的新聞，和藍白陣營相互呼應、彼此拉抬，不管誰先誰後，都在抹黑、造謠，聲稱罷免是「綠色恐怖」、「反民主」。

    據掌握，對台散播爭訊的中國官媒，中央部分有新華社、人民日報、環球時報，中國國台辦轄下的中國台灣網，福建方面則有海峽系列的省級官媒，這些中媒都在批判台灣政府，本週已達到高峰期，不斷替反罷免製造聲量，也呼籲民眾要出來反罷免。

    官員批評，中共主要以「綠色恐怖」、「反民主」、「獨裁」等用語在攻擊台灣政府，一個《自由之家》自由度評比只有9分，不民主的獨裁國家，竟然反過來批評台灣沒有民主，真的是「夏蟲不可語冰」。

    官員透露，中國也會動員台商回來投票，想方設法影響罷免投票，除發布抹黑文宣、爭議訊息之外，日前有罷免志工遭到黑道人士攻擊，不排除是受中共唆使。

    他強調，中共擔心這些親中立委被罷免掉，因為這些人過去所推修法有利於中國，因為如果被罷掉的話，中共對台統戰滲透一定會受到影響。從中共統戰的角度，藍白是次要敵人，中共會先拉攏次要敵人，打擊主要敵人民進黨，這是統戰最簡單的邏輯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播