徐榛蔚限童子賢「24小時內道歉」 如有下令學校拒收捐款馬上辭職

花蓮縣長徐榛蔚下午開記者會，要求童子賢24小時內道歉，否則不排除按鈴申告。（記者游太郎攝）

2025/07/23 16:05

〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢昨爆料，指控縣府恐嚇學校不能接受台北來的捐款，應要求捐款縣府，由縣府統一分配，對此花蓮縣長徐榛蔚下午2點半召開記者會澄清「止血」；徐榛蔚強調，童子賢身為「民進黨智庫副董事長」刻意操弄，她要嚴正駁斥指控，並要童子賢拿出人事時地物證明，「如有下令，我徐榛蔚馬上辭職」，還要限童子賢24小時內道歉以正視聽！

童子賢昨重磅批評花蓮縣府在地震發生後竟擋民間企業捐款給學校、「會被多繞一手」，花蓮縣府除了今天早上第一時間聲明，縣長徐榛蔚也罕見在下午親上火線開記者會，就怕激起立委老公傅崐萁的罷免投票熱度！

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徐榛蔚表示，縣府向來歡迎、感恩企業自由捐款，但是「民進黨智庫副董事長童子賢」指花蓮縣政府恐嚇學校，不得接受台北來的幫助，否則就對你不客氣，一定要捐縣府統一分配等語，身為花蓮縣長「鄭重嚴正駁斥」，從來沒有，也不會、不可能下這種命令。

徐榛蔚強調，童子賢董事長提到7千萬元的捐款，她是聞所未聞，為了不再讓有政治及意識形態的謠言每天飛，請童子賢董事長提出確切「人事時地物」，如果她有下令「我徐榛蔚馬上辭職花蓮縣縣長」。如果沒有，也請童子賢董事長24小時內道歉，以正視聽。

徐榛蔚說，公平、民主的社會不容任何的謠言及人身攻擊、人格抹滅，現在外界對徐榛蔚、傅崐萁有任何的酸言酸語，或是潑糞栽贓，「我們都用很寬容的心去包容」，但對於有一定的社經地位、而且是「更尊貴」的民進黨智庫副董事長，在此提出嚴正的抗議及駁斥，不排除進行按鈴申告。

徐榛蔚認為，花蓮這幾次災情中，有慈濟也有台積電、扶輪社、獅子會等很多的民間社團、公益團體，都給予災民最快速的協助，縣府表達十分的感謝，因為這減少很多的行政冗長程序，給災民最及時的協助。

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