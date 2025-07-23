柯文哲無視李得全反對意見 法務局長證稱 : 市長有權「退回重議」

時任台北市政府副秘書長李得全，曾在京華城公告公展簽呈表達疑義。（讀者提供）

2025/07/23 15:28

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長柯文哲，2020年11月親自決行京華城公告公展簽呈，不僅無視時任副秘書長李得全表達疑義的便利貼，也未將此大簽會辦法務局。對此，時任法務局局長袁秀慧證稱，市長若見反對意見，有權要求開會釐清，並依職權直接在公文上批「退回重議」；袁進一步指出，當時督導她的副市長黃珊珊，若見公文有不同意見，均會召集各局處開會討論。

全案源於2020年11月5日，李得全認為京華城公告公展簽呈有疑慮，在不為難基層的情況下，於便利貼寫下疑慮，張貼於公文，但卻未被柯文哲理會。內容如下：「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定，並納入新區開發、容積獎勵一致性要求。如立體綠覆率100%及出流管制設定容積上限以茲明確。」

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本報調查，李得全畢業於國立台北大學都市計畫研究所，曾任台北市政府地政局局長、台北縣政府城鄉發展局局長、台南市政府都發局局長，經歷相當豐富，就連昨天到台北地院作證的北市府都發局總工程司楊智盛，也於法庭上讚稱李在這方面相當專業，但李在公文上附註的諫言卻未被重視。

李得全去年向檢廉證稱，自己不贊成京華城公告公展簽呈的做法，無論是容積獎勵、容積移轉或新區開發的要求，均無法一致和明確，整個計劃案會有問題，應依土管條例第80條之2規定，比較有一致性。此外，本案容獎的公益性、對價性可能不足，所以才認為要有一致性規範。

對此，袁秀慧也於去年向檢廉證述，這份簽呈並未會辦法務局，柯文哲若得知此反對意見，可以請市長辦公室人員詢問或召集相關局處開會釐清，甚至依職權在公文上寫「退回重議」，抑或是不蓋章，把簽稿交給副市長彭振聲，請彭釐清相關疑義。

袁秀慧進一步分享自身公務經驗，她指出，當時督導其的副市長黃珊珊，只要發生副秘有附簽不同意見，黃在核章給市長前，會召集承辦局處、附簽長官一起開會討論、釐清狀況，並確認大家意見後，才會將簽陳往上送。

台北市前市長柯文哲，，2020年11月親自決行京華城公告公展簽呈。（資料照）

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