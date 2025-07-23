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    藍營725凱道造勢 自估「也許不像426集會那麼多人」

    國民黨7月25日晚上將在凱道舉辦選前之夜造勢活動，國民黨文傳會主委林寬裕說，希望民眾都能自主站出來。（記者田裕華攝）

    國民黨7月25日晚上將在凱道舉辦選前之夜造勢活動，國民黨文傳會主委林寬裕說，希望民眾都能自主站出來。（記者田裕華攝）

    2025/07/23 16:00

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨7月25日晚上將在總統府前凱道舉辦不同意罷免選前之夜造勢活動，對於媒體關切當天動員情況，國民黨文傳會主委林寬裕沒有正面回應，只說確切數字要由組發會精確掌握；他強調，最主要還是靠民眾自發參與，「這次預期也許不會像426（「反綠共，戰獨裁」凱道集會）那麼多人」，但希望民眾都能自主站出來。

    針對媒體提及最近台中市的反罷免活動，民眾黨主席黃國昌都有參與，但好像沒有看到國民黨主席朱立倫身影，林寬裕表示，「這是見縫插針」，國民黨絕對上下一心團結，沒有分誰與誰；國民黨發言人楊智伃則回應，「現在問這種問題其實滿無聊的」，國民黨要幫民進黨擔心一下，如果未來民進黨只能跟賴清德、曹興誠、柯建銘一起掛看板，真正該擔心的是綠營。

    有關黨主席改選事宜，楊智伃指出，會依照黨章流程辦理，目前大家專心全面反罷免，希望大家先一起投入反罷免戰場，國人不要只是關心國民黨的黨內事務，應該為台灣的民主價值投下不同意票。

    至於言論引起爭議的網紅「館長」最近頻頻參與國民黨活動，楊智伃說，「館長」就是一個網路自由評論者，台灣民主多元，國民黨尊重其發言，「館長」也提出很多想法，國民黨並不會像民進黨只要一種聲音，把其他的聲音都當成中共同路人。

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