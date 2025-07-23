質疑花蓮縣天災善款處理問題 律師廖國翔籲調查傅崐萁夫婦

和碩董事長童子賢爆料捐震災款項給花蓮縣遭遇到各種問題，律師廖國翔呼籲花蓮地檢立刻調査傅崐萁夫婦。（資料照）

2025/07/23 15:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕和碩董事長童子賢22日到花蓮挺罷免傅崐萁，並與葉霸葉春蓮、鷹爸徐柏岳對談，過程中透露他在地震後捐款7000多萬給花蓮縣政府，結果縣府竟跟災民說「這是縣長（傅崐萁）特別給你們的」，後續還有人告訴他善款不會被正常分配，對此，律師廖國翔呼籲花蓮地檢署立刻調查傅崐萁夫婦。

廖國翔臉書表示，童子賢在對談中指稱有很多做公益的朋友告訴他不要捐給花蓮縣政府，因此他覺得直接捐給需要的單位就好，有次童子賢想把款項給花蓮某個國小，沒想到縣府後來就打電話恐嚇校方，強調不能接受「台北來的人」直接幫助，否則會對學校不客氣。

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廖國翔說，大家可以好好想想，為何捐款給花蓮當地學校或單位，要先捐到花蓮縣政府進行統籌，不禁讓人懷疑這中間水是不是很深。

廖國翔透露，其實傅崐萁夫婦主政花蓮縣時，就被質疑過利用天災亂花錢，例如監察院曾在2020年3月17日糾正花蓮縣政府，原因是花蓮在2018年2月6日震災時倒了4棟住宅大樓與飯店，孰料縣府竟把善款拿去亂花，比方說席開300桌辦了3000人參加的「感恩餐會」，而且餐會標案還是拆分給縣府研考處及消防局各以99萬元辦理限制性招標，相當啟人疑竇。

廖國翔指出，花蓮縣府又在0206震災後辦理「107年報導地震專輯採購案」，並在製作「107年0206震災紀實影片光碟壓製案」時支出187萬餘元，但費用竟然是以環保局「廢棄物處理業務費」及花蓮縣衛生局「防疫業務費」等科目預算支應，同樣被監院認定有過失。

廖國翔表示，花蓮縣府對於0206震災所衍生之各項緊急災害採購案等行政經費支出，竟以0206大地震發生於上半年而控管6000萬元的第二預備金之動支，導致社會處等單位原編列預算不敷使用，嚴重排擠社福預算。

廖國翔說，花蓮縣府被糾正亂花救災錢、被指控捐款一定要進縣府過一手，這都是事實，這不僅有監察院的糾正案為證，也有童子賢的親身經歷，花蓮縣政府卻反駁童子賢是不實指控，還質疑當中存在政治動機、要求對方謹言慎行。

廖國翔認為，童子賢所謂「花蓮縣政府規定各級學校不能接受台北來的各人震災捐款，捐款必須統一捐到縣政府」一事，必須要好好調查才能給國人交代。

因此，廖國翔請求花蓮地檢立刻調查傅崐萁夫婦擔任縣長期間、童子賢董事長具名指控的0206震災捐款流向，也希望傅崐萁能夠出來面對選民，把一切說清楚講明白，不要再躲在花蓮縣府新聞稿後面。

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