大罷免若失敗誰負責？阿美：公民行動的成敗由台灣人一起承擔

罷團志工23日舉行「再拉一票、守住台灣」行動記者會，呼籲大家以行動一同拉票。（記者張嘉明攝）

2025/07/23 14:56

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免將於本週六舉行，民團今召開記者會號召民眾撥打電話給親友，催出罷免同意票。面對媒體詢問，若大罷免失敗誰需負責？作家楊双子質疑，難道公民因此道歉嗎？談沒有罷掉幾席、誰要負責，非常不尊重這些被風吹日曬雨淋的公民們；罷團幹部阿美則強調，公民行動的成敗是全台灣人民要一起承擔的。

楊双子指出，她當初發起作家連署聲明時，是因為影視圈前輩們先站出來展開行動，使她希望串聯作家出來聲援，並對自己的讀者表態，為什麼做出這個判斷，也讀者能認同作家們的判斷，跟他們站在一起。

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「如果你不擅長打電話，也可以傳簡訊！」楊双子認為，或許會有民眾覺得自己人微言輕，但只要你做出行動，就會有下個行動出現。

此外，針對媒體詢問，本次大罷免「成功」的低標為何，若失敗誰要出來負責？楊双子強調，如果要咎責的話，難道公民要對這件事情道歉嗎？她希望大家尊重罷團志工以及所有簽署罷免連署書的公民自主性，若在談沒有罷掉幾席，誰要負責，是不尊重這些被風吹日曬雨淋的公民們。

「山除薇害」發言人阿美則說，正如楊双子所言「這場罷免行動是由公民發起的」，若要把焦點轉移到某位政治人物要為此負責，好像是他們協助的不夠多，民進黨或各小黨給予的協助，這都是他們來幫忙的，若要他們為此負責，是非常不對的事。

阿美認為，公民行動的成功與否，應是全台灣人民要一起承擔的一件事，大家已經這麼努力，走到這一天了，若要咎責某個罷團、特定志工，是非常不公平的。

罷團志工阿美（左1）23日打電話催票。（記者張嘉明攝）

作家楊双子。（記者張嘉明攝）

「山除薇害」發言人阿美。（記者林哲遠攝）

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