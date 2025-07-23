挺王鴻薇點名「志祺七七」 趙少康嗆：你怎麼好意思？

王鴻薇（左）今找趙少康（右）陪同車掃。（翻攝王鴻薇臉書）

2025/07/23 15:06

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免投票黃金72小時，網紅「志祺七七」日前表示，曾被王鴻薇誣指公司靠政府標案過活，並喊話支持罷免。藍委王鴻薇今（23）日找來中廣前董事長趙少康陪同車掃，趙少康批評「志祺七七」說，公司七年花2、3億元是管理的問題，多少公司羨慕有政府補助，這時候出來罵，怎麼好意思？

趙少康今上午陪同王鴻薇車隊掃街前受訪，媒體問網路上有人自稱曾是王鴻薇女兒家教，要挺罷免。趙少康說，選舉的時候，尤其罷免是仇恨動員，一些恩恩怨怨都跑出來，還有網紅（指志祺七七）跳出來罵被講拿了2700萬元的政府補助，但2700萬元很多耶，這時候跑出來罵，怎麼好意思呢？這個網紅的公司6、7年花了2、3億元，那是自己的管理問題，多少公司羨慕能從政府拿到補助啊。

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趙少康也說，罷免仇恨動力比愛大，反對罷免的人心理比較正常，比較沒有仇恨，要再出來投票意願沒那麼高，他並舉基隆市長謝國樑罷免案為例，當時投給民進黨籍候選人蔡適應有7萬1千票，罷免謝國樑的票數有6萬9千票，幾乎投蔡適應的，都出來投票罷免謝國樑，這次罷免就是要比投票率，之前投過王鴻薇的要再出來一次。

媒體問，趙少康爆料台美關稅32%被質疑影響股市有違證券交易法。趙少康說，這是欲加之罪，民進黨的策略就是把結果拖到7月26日後；他指，日本關稅從25％降到15％，但稻米、汽車完全開放，還要到美國投資5500億美元，這是原先就在談的，印度也還在談農產品和乳製品，「但我們怎麼都不知道呢？」政府都不講，讓老百姓自己猜，才是影響股價的因素。

對於外媒報導台灣承諾在以色列屯墾區投入捐款建設醫療中心，趙少康說，跟以色列交好不是問題，但在以色列因人權問題被各國譴責之際，跟以色列拉近關係，其他國家怎麼看台灣？是不是有點飢不擇食？這真的要非常謹慎。

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