美日關稅已公布 朱立倫籲賴政府行政團隊開誠布公

台美關稅談判進展目前尚未公開，國民黨主席朱立倫利用今日下午主持中常會時發表談話呼籲賴政府行政團隊開誠布公。（記者田裕華攝）

2025/07/23 15:51

〔記者施曉光／台北報導〕台美關稅談判進展目前尚未公開，國民黨主席朱立倫利用今日下午主持中常會時發表談話呼籲賴政府行政團隊開誠布公，「不必全部都說，但有一部分一定要早一點讓產業及國人知道，我們的困難為何，我們準備要讓什麼，以及可能犧牲的是什麼。」

朱立倫指出，這幾天大家都在關心美國關稅議題，美國與日本已經初步達成協議，關稅稅率降到15%，但日本要投資美國5500億美元，同時還要開放農產品、稻米以及汽車市場，這是非常巨大的讓步。

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「台灣呢？」朱立倫緊接著說，台灣做為美國第7大貿易國，對美貿易順差739億美元，遠超過韓國、日本，我們會付出什麼代價？他強調，關稅幾趴只是其中的一小部分，台幣對美元匯率已經升值13%，意味出口成本增加13%，而且台積電已經去美國，政府還帶了198家台灣企業採購、投資美國的貿易團，要採購阿拉斯加天然氣與石油，台灣還要付出多少代價？同時還有開放美國產品進口，個別單一品項如半導體、藥品、機械產業稅率，到底會被課幾趴？這些都是非常嚴重的事情。

朱立倫強調，全世界以「黑箱作業」等待開獎的（國家），我們是極少數敢這樣做的政府，這對產業與台灣經濟影響非常大，此時政府何不早一點把可能碰到的困境與壓力，一一與在野黨及產業界溝通，而不是當成最高機密，日本已經開獎了，我們何時才要開獎？

他呼籲行政團隊開誠布公，不必全部都說，但有一部分一定要早一點讓產業界及國人知道，我們的困難為何，準備要讓什麼，以及可能犧牲的是什麼。

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