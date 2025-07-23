黃國昌控國軍服供站標案涉利益輸送 陸軍：依法釐清中

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/23 15:48

〔記者方瑋立／台北報導〕針對民眾黨主席黃國昌今（23）日社群發文指控，國策顧問陳國欽經營的興采實業取得「國軍服裝供售站委商經營案」106億元預算的第一優勝廠商，且擔任此標案的評選委員、前經濟部官員洪嵩輝在興采獲標後4天就成為該公司的獨立董事。針對此標案，陸軍司令部回應，此標案於6月9日依最有利標完成評選，過程均符採購流程，針對洪出任該公司獨董情況，正由相關單位依「政府採購法」釐清中。

黃國昌今日在臉書發文，聲稱自己接獲檢舉爆料，蔡英文、賴清德2任總統遴聘的國策顧問陳國欽，經營的興采實業成為「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，總金額高達106億元（含後續擴充金額），更驚人的是，參與評選的前經濟部官員洪嵩輝，在興采獲選後短短4天內，就「華麗轉身」成為該公司的獨立董事。

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他痛批，這種毫不避諱的利益輸送令人瞠目結舌，質疑評選過程公正性，直言「綠色權貴赤裸裸官商勾結，讓人無法置信」，並點名國防部長顧立雄與總統賴清德應對此說清楚、講明白。

不過，陸軍司令部在黃國昌貼文臉書爆料前已接獲檢舉，並說明此服供站委商標案，在6月9日依最有利標評選辦法完成評選，相關評選過程均依採購作業程序辦理。

針對洪嵩輝在評選後出任興采公司獨董情況，陸軍正由相關單位依「政府採購法」釐清中，相關結果將呈報國防部採購室進行後續處理。

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