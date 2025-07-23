怕被多繞一手自己找人修 花縣議員胡仁順：台積電、慈濟也都對縣府沒信心

台積電慈善基金會董事長張淑芬0918地震後親自到花蓮玉里勘災，聽取台積電工班人員報告初勘情況，由台積電出資幫災民修屋。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/07/23 15:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢在花蓮地震後曾捐款花蓮縣政府，後被從事公益的長輩忠告「建議別捐給縣府，會被多繞一手」，改為自派工班到花蓮協助修繕學校，花蓮縣民進黨籍議員胡仁順說，童子賢長期關心花蓮、資助花蓮，他講出自己親身經歷、卻被縣府控子虛烏有，其實不只是和碩，連台積電、慈濟也對花蓮縣府沒信心，都選擇自己派施工團隊直接替災民修房子，直接捐「整棟蓋好的校舍」，就是不讓縣府有機會伸髒手。

胡仁順指出，花蓮縣府長期以來給捐助企業壞印象，從0206地震花蓮一口氣收27億善款，卻爆出各種運用爭議，從拿去補貼石材業損失、印光碟大禮包、挪用善款修繕公家建築等，時任縣長的傅崐萁找張善政當善款委員會召集人，卻拒絕公布每月公布捐款流向明細，捐款的486先生、館長都曾嗆縣府要求退款，更引發網友申請退款潮。

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「台積電為什麼非得在花蓮自己替災民修房子」？胡仁順指出，台積電0206地震後最初是透過捐款幫助花蓮，但傅崐萁運用善款的紀錄太差，正是因為企業對花蓮縣府沒有信心，所以2022年的0918池上地震，花蓮南區玉里富里受災慘重，台積電慈善基金會由張淑芬直接到花蓮勘災，自己成立施工團隊至黃單戶家中勘察、估經費後幫忙修繕，0403地震也循同樣模式。

「至於慈濟就更不用說，在花蓮落地生根多年，從來也不會直接捐款」，胡仁順說，慈濟幫忙援建學校、0403地震重慶市場後方的中繼屋也在興建中，就是怕像童子賢董事長所說會淪為縣府的「德政」，災民參加縣府的說明會議，現場沒開放記者、沒有會議紀錄，更禁止災民錄音錄影｢就是要災民聽話，將來善款進入縣府也才能給災民更多幫忙」！

慈濟在0403地震後於花蓮市重慶市場後方援建花蓮中繼屋，去年6月動工，也是選擇自己蓋。（慈濟提供）

花蓮縣議員胡仁順表示，縣府過去用善款紀錄太差，才會讓企業沒有信心。（記者花孟璟攝）

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