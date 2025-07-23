726大罷免投票若遇颱風停班 中選會：該區停止投票

今年第7號颱風范斯高今天上午生形，氣象署預估25日最接近北部海域。中選會表示，26日大罷免投票日若遇颱風停止上班上課，該區將停止投票。（圖擷自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/07/23 14:44

〔記者李文馨／台北報導〕首波罷免投票倒數最後3天，不過今年第7號颱風范斯高今天上午在菲律賓東方海面成形，氣象署預估25日最接近北部海域。中選會表示，為掌握及處理7月26日投票當天各項選務突發狀況，中選會成立「中央選務指揮及應變中心」；當天如經各地方政府首長宣布停止上班情形時，也將即時宣布該停止上班地區停止辦理投票。

第11屆立法委員罷免案及新竹市第11屆市長罷免案將於7月26日舉行投票，為掌握氣象資訊並瞭解颱風是否可能對各地造成影響，中選會主委李進勇今日拜會交通部中央氣象署署長呂國臣，並聽取該署簡報了解最新颱風動態，期藉由中央氣象署資訊，作為選務應處的重要參考，以保護投票人權益暨選務工作人員安全。

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李進勇表示，在此次籌備罷免案相關選務工作時，中選會循例將與各地方選舉委員會保持密切聯繫，以確保選務安全與投票人權益，將會與中央氣象署密切注意氣象變化，落實防災準備措施，尤其會特別留意投開票所場地與選舉應用物品的保管及維護。

中選會說明，若在投票日前或投開票當日發生或可預見將發生天災或其他不可抗力情事，致使個別投開票所無法進行投票或開票作業時，會依「公職人員選舉罷免法」第66條規定辦理。

中選會指出，中選會與各地選委會亦將持續密切關注最新氣象動態資訊，如經各地方政府首長依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」宣布停止上班情形時，也將即時宣布該停止上班地區停止辦理投票。如各地方政府針對局部地區有特殊處理情事者，中選會亦將與各地選舉委員會依法處置，以確保確保選務安全與投票人權益。

中選會表示，為掌握及處理7月26日投票當天各項選務突發狀況，中選會成立「中央選務指揮及應變中心」，會與各地選委會進行縱向指揮督導並與有關機關單位橫向協調聯繫，以處理相關應處事宜。

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