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    美對日本關稅降至15％ 吳思瑤：台灣團隊壓力倍增

    吳思瑤今（23日）坦言，國人對台灣關稅可能會有更高的期望值，談判團隊承擔壓力越來越大，盼全國上下、不分黨派給予最大助力。（資料照）

    吳思瑤今（23日）坦言，國人對台灣關稅可能會有更高的期望值，談判團隊承擔壓力越來越大，盼全國上下、不分黨派給予最大助力。（資料照）

    2025/07/23 15:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普宣布，美國與日本達成協議，對日徵收的對等關稅稅率降至15％。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）坦言，國人對台灣關稅可能會有更高的期望值，談判團隊承擔壓力越來越大，盼全國上下、不分黨派給予最大助力。

    川普7月8日公開的關稅信函中，表明自8月1日起，美國將向日本輸美商品徵收25%關稅，比4月「解放日」公布的24%，提高了1個百分點。不過，川普22日宣布與日本達成重大協議，關稅稅率下修至15%。

    吳思瑤受訪表示，日本關稅從25%降到15%，從揭露消息看到日方對美方做出很多讓步，包括汽車、稻米產業等領域，獲得15%關稅的談判結果。

    吳思瑤說，大家現在都關心台灣對美關稅談判進展如何，行政院副院長鄭麗君再度即將啟程進行談判，代表對美關稅談判仍是ing、進行式，黨團沒有任何臆測，也不做其他推敲，只希望全國上下能不分黨派，為談判團隊提供最大助力跟後援，一定要給談判團隊最大支持。

    此外，吳思瑤不諱言，日本關稅最終拍板15%，可能會造成大家有更高的期望值，台灣關稅到底落在多少？談判團隊所承擔的壓力當然越來越大，且談判過程非常艱辛，要顧及國家整體利益、產業發展、糧食安全和國民健康。

    吳思瑤說，談判絕非易事，在等待結果出爐前的這段時間，無論如何就是支持、並期待正向結果；而日方結果出來後，國人心態上可能會訂出更高的目標，鄭麗君真的辛苦了，為她加油、期待好結果。

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