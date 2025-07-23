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    籲全民電話催票！政治受難者陳列：一定要罷掉「首惡」傅崐萁

    辜寬敏基金會23日發起「再拉一票 守住台灣」行動記者會，罷團志工阿美（左一）與會並打電話催票。（記者張嘉明攝）

    辜寬敏基金會23日發起「再拉一票 守住台灣」行動記者會，罷團志工阿美（左一）與會並打電話催票。（記者張嘉明攝）

    2025/07/23 14:43

    〔記者林哲遠／台北報導〕726大罷免倒數中，辜寬敏基金會今召開電話催票記者會，籲民眾撥打電話向親友們拉票，投下罷免同意票。基金會董事長王美琇在場致電給白色恐怖政治受難者陳列催票，陳列在電話中痛批，國民黨立院黨團總召傅崐萁是大罷免中的「首惡」，並呼籲花蓮外地青年一定要返鄉投下同意罷免票。

    辜寬敏基金會發起「再拉一票 守住台灣」行動記者會，辜寬敏基金會董事長王美琇、副董事長林宜正、資深媒體人林育卉、立委沈伯洋、台北市議員顏若芳、林亮君、作家馮光遠、楊双子、山除薇害罷團代表阿美、卡羅出席與會。

    基金會也在辦公室內加裝15線市話，由基金會及罷團的志工群輪班撥打催票電話，呼籲民眾踴躍出來投下「同意罷免」。

    王美琇在記者會中示範電話催票，並致電給政治受難者陳列，陳在電話中表示，本次大罷免中，傅崐萁成為大家關心的「首惡」，而這半年來，越來越多各行各業、非民進黨的人站出來，幾乎沒有間斷地舉辦座談會、演唱會、站街頭，其熱情是過去花蓮很少看到的，他相信只要大家同心同力，就可能把傅崐萁罷免掉。

    陳列強調，726這一天除了每個人要出來投下同意票外，每個人也要互相鼓舞催票，住在外地的花蓮年輕人一定要設法回來投票，為花蓮的未來，堅定的投下同意罷免。

    辜寬敏基金會23日發起「再拉一票 守住台灣」行動記者會，罷團志工卡羅（右一）與會並打電話催票。（記者張嘉明攝）。

    辜寬敏基金會23日發起「再拉一票 守住台灣」行動記者會，罷團志工卡羅（右一）與會並打電話催票。（記者張嘉明攝）。

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