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    新竹雙罷號召青年回家 投同意罷免高虹安、鄭正鈐

    新竹雙罷總部號召青年回家投同意罷免票，下架涉貪停職市長高虹安及親中立委鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

    新竹雙罷總部號召青年回家投同意罷免票，下架涉貪停職市長高虹安及親中立委鄭正鈐。（記者洪美秀攝）

    2025/07/23 15:17

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹雙罷團隊與民進黨新竹市議員今天邀請新竹青年詩人曹馭博、台大法律系學生許祐嘉和政大東亞所研究生陳哲偉，共同呼籲外地新竹年輕人回家投下同意罷免票，下架貪污無能的停職市長高虹安，及危害國安的立委鄭正鈐。

    許祐嘉說，新竹是他摯愛的家鄉，高中至今見證前任市長林智堅帶動城市快速進步，建設從無到有。但高虹安上任後卻無心市政、許多工程一再流標，因她傲慢的性格、官司醜聞不斷，導致竹市許多建設停擺。另有感於國會亂象，他投身全國各地大罷免，過去1年這些立委粗暴通過許多重大違憲、親中賣台的法案，呼籲大家投下同意罷免鄭正鈐。號召新竹人，「我們不需要一個無法站在台灣本土立場、無法捍衛台灣主權的立委」，盼外地新竹年輕人回家投票，「兩票都同意、新竹重開機」。

    就讀政大東亞所，也是越南新住民第二代的陳哲偉說，高虹安上任後，因個人醜聞、男性友人干政、貪污一審被判有罪，無視台灣司法繼續高調跑行程，根本無心市政。鄭正鈐多次刪減新竹重要預算，包含情資偵防、科學園區與無人機產業。更可惡的是，鄭正鈐涉動員移工參與政治造勢，市民曾給藍白機會，但如今市政與民主皆陷入泥灘中，籲市民用同意罷免表達不滿。

    曹馭博表示，市民不需要一個只會挖洞的市長，應讓願意建設新竹的人領導城市。

    雙罷領銜人戴振博說，高虹安上任後讓新竹退步、讓城市蒙羞，鄭正鈐則涉違反國安法、反滲透法，且有親中爭議，籲市民同意罷免不適任鄭正鈐。3天後會決定竹市未來的命運，3天後影響台灣百年命運。

    新竹雙罷發言人林志潔說，這一戰如果無法守住，台灣幾十年的努力將付諸流水，籲年輕人為孩子、父母，守護民主，拒絕共產黨入侵、滲透台灣，號召青年726回家投票。

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