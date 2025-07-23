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    柯文哲聲請投大罷免票 台北高等行政法院明早開庭

    民眾黨前主席柯文哲，目前因京華城容積等案被羈押禁見於台北看守所。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲，目前因京華城容積等案被羈押禁見於台北看守所。（資料照）

    2025/07/23 15:16

    〔記者張文川／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲，目前因京華城容積等案被羈押禁見於台北看守所，近日柯妻陳佩琪和民眾黨頻喊話要爭取柯文哲於26日參與罷免投票；今日柯文哲委請律師，向台北高等行政法院提起公職人員選舉罷免法的訴訟，聲請假處分，請求讓柯文哲在戒護下投票，控告對象是台北市選舉委員會、台北看守所，北高行承審法官定明（24）日上午9時40分開庭，進行調查證據程序，柯文哲將委由代理人律師出庭。

    北高行表示，柯聲請假處分的聲明主張，相對人北市選委會、矯正署台北看守所，應准予柯文哲以適當方式，於第11屆立法委員台北市第6選區羅智強罷免案之投票。

    陳佩琪日前對外表示，丈夫柯文哲沒有被褫奪公權，她將透過律師幫柯申請行使投票權，「看要幾十個人戒護、要戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題」。

    矯正署昨回應說，至今沒有看守所羈押禁見人犯回戶籍地投票的前例，收容人投票權屬中選會權責，由中選會訂定辦法。

    北高行指出，柯文哲今日（23日）因公職人員選舉罷免法，提起行政訴訟，並聲請假處分事件，法官將於明日（24日）針對聲請假處分的部分，在第8法庭開庭，進行調查證據程序。

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