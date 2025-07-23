朱立倫：今天的民進黨 就是當年民進黨最討厭、要反抗的對象

國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時，批評今天民進黨的樣子就是當年民進黨最討厭的樣子，民進黨就是當年自己要反抗的對象。（記者田裕華攝）

2025/07/23 15:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會發表談話時痛批民進黨建黨迄今39年，可以無差別的全面發動對在野黨的罷免，是全世界民主國家想都不敢想的事，民進黨的創黨前輩們也沒有想過，今天民進黨的樣子就是當年民進黨最討厭的樣子，民進黨就是當年自己要反抗的對象，而過去急統也當過新加坡人的曹興誠，今天又回來台灣搞台獨，帶領所謂的罷團，搞得全台灣大混亂，民進黨難道要變成新的「曹派」嗎？

朱立倫表示，本週六是台灣民主的關鍵時刻，全世界與全民都在看，1986年9月28日民進黨創黨成立，39年前民進黨創黨時所堅持的自由民主、進步價值還有一些重要主張，與國民黨的確有些不同，但對於自由民主的堅持，國民黨都非常支持，台灣民主走了將近40年，民進黨創黨前輩與黨員先進們，原本相信初衷就是看到台灣自由民主一天要比一天好，但曾幾何時，今天民進黨已經第3度執政，尤其這10年來從前總統蔡英文到賴清德總統，民進黨已經長期執政，但做為執政黨，竟可以無差別的全面發動對在野黨罷免，這是歷史上從未想到與發生過的事情，全世界民主國家想都不敢想，民進黨前輩們也沒有想過可以對在野黨做這種事。

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朱立倫說，今天民進黨的樣子就是當年民進黨最討厭的樣子，民進黨就是當年自己要反抗的對象，賴清德不能代表所有民進黨前輩以及曾經為民主犧牲的人，民進黨立法院黨團總召柯建銘更是面目猙獰，為了摧毀、打掉在野黨，這樣的「野心家」引導民進黨走向今天這條路，竟然還有過去急統、當過新加坡人的曹興誠，今天又回來搞台獨，為了政治私利，帶領所謂的罷團，搞得全台大混亂，民進黨難道要變成新的「曹派」嗎？這樣走下去的民進黨，不就是當年民主前輩最唾棄的對象嗎？他呼籲民進黨人捫心自問，想一想創黨理想，自由民主是這樣嗎？

朱立倫強調，本週六是關鍵時刻，大家可以不投票，也可以勇敢投下不同意，不同意台灣政治走向執政黨想要摧毀在野黨的路，賴清德一人走錯了、偏聽了，柯建銘有私欲，曹興誠搞操弄，難道民進黨也要跟著沉淪？「就讓這場鬧劇到此為止！」他呼籲所有藍、綠、白以及中間選民都站出來表達不同意罷免，本週五晚上的凱道選前之夜大家都站出來，一起展現人民力量。

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