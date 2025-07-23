揭羅廷瑋不是第一次被罷免 昔日同事温佑宸曝祕辛：市民不要再被騙

政治工作者温佑宸揭露羅廷瑋在任青年議會議長時曾被罷免。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/23 16:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票倒數，曾跟中六選區立委羅廷瑋同時擔任前台中市長林佳龍時代的青年議會代表的政治工作者温佑宸今天說，羅廷瑋被罷免不是第一次，早在他在擔任台中市青年議會總召（議長）時，就因不會主持議事且涉人身攻擊，遭提案罷免，最後罷免未成，但8年後當了立委還是未長進；當時他未挺罷免案，現今看清羅廷瑋的假熱心面具，因此，這次他一定要罷免羅廷瑋，也呼籲大家一起來罷免，以免後悔。

羅廷瑋說，感謝這位民進黨議員助理分享了8年前的經歷，「我的老闆是台中市民」，從青年議會一路走到市議員、再到立法委員，這些歷程與挑戰，都給予他成長的養分，這中間始終秉持一個信念，不斷精進自己，努力為民眾提供服務，是從政的初衷，也是與民進黨最大的差別。

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民進黨議員助理温佑宸今天受訪指出，他跟羅廷瑋曾在青年議會同事，羅廷瑋當年就曾經被提案罷免，是由蕭宇泰等23青年代表連署，理由是羅廷瑋擔任議長後，主持議事亂象百出，不僅搞不清楚議事規則，還亂下指導棋，公然攻擊其他代表等。

温佑宸說，當初羅廷瑋積極爭取議長的位置，大家看他有心服務，也就把票投給了他，但短短不到半年，「假熱心」的形象就被看破手腳，導致被提議罷免。

温佑宸坦承，當年並沒有同意罷免羅廷瑋，因為被他的假熱心、假好心所矇騙，覺得是不是該再給他一次機會，而且，羅廷瑋還親自打電話給幾位代表，拜託大家不要罷免他，市長林佳龍和市府、教育局當時也都挺他，最後罷免不了了之。

温佑宸說，沒想到最後，羅廷瑋卻選擇投向國民黨，不知道林佳龍回頭看，會不會覺得當初挺錯人了？當時的猶豫，變成了今天的懊悔，還在猶豫的中西東南區市民不要再被他的假象騙了。

政治工作者温佑宸揭露羅廷瑋在任青年議會議長時曾被罷免。（記者蘇金鳳攝）

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