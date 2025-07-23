國民黨投書日媒反罷免 王世堅：告洋狀徒增國際笑柄

民進黨23日舉行中常會，立委王世堅出席並受訪。（記者廖振輝攝）

2025/07/23 14:27

〔記者陳政宇／台北報導〕726大罷免投票在即，國民黨投書日本媒體「日經亞洲」，指控總統賴清德政治鬥爭，罷免淪為民進黨政治報復的工具。對此，民進黨立委王世堅今（23日）反批，國民黨連台灣人民都無法說服，且台灣內部事務應由台灣人自己解決，「告洋狀」只是徒增國際笑柄。

王世堅今出席民進黨中常會前受訪表示，台灣內部事務應由台灣人自行解決，這樣才對，如果國民黨連對自己的國民都無法說服、訴求無望，又怎能去說服外國媒體？只會讓外國人士看輕台灣。

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王世堅並以民進黨為例，說明民進黨從創黨以來，無論面臨多大困境，從未任意向國外媒體投訴或告洋狀，因為這基本上就是不對的；而台灣朝野之間、政府與人民之間，自然有應對和處理紛爭的方式，大罷免3天後就要投票，應該讓多數民意發聲來做定奪，呼籲國民黨「就此打住」，別再引起國外的異樣眼光，更不要成為國際上的笑點。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤也批評，國民黨永遠在世界舞台唱衰台灣，給自己國家漏氣，投書國際媒體不是為台灣講話，而是在國際社會亂帶風向、造謠。

吳思瑤批國民黨丟臉丟到國際

吳進一步質疑，國民黨在台灣造謠造得不夠嗎？造謠造到國際去，連帶影響台灣國際形象、台灣民主典範會因為國民黨操作受到傷害。國民黨在台灣得不到民心，反而到國際取暖、亂帶風向，黨團不樂見這種不負責任、毫不忠誠的在野黨。

吳思瑤強調，任何政黨或從政者，在台灣內部都能夠競爭、拿政策比拚，但站到國際舞台，就要一致團結為台灣。國民黨卻反其道而行，真的是丟臉丟到國際去，讓人感到非常不以為然。

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