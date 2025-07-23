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    洪慈庸長髮消失「燙捲」認不出！ 超大反差引網呼：好像孫淑媚

    前立委洪慈庸近日展現新造型，使原本知性長髮燙成青春活力的「拉美捲短髮」，許多粉絲看到影像後大讚「好像孫淑媚」、「很漂亮又很年輕」。（圖擷自「洪慈庸」臉書粉專、本報合成）

    前立委洪慈庸近日展現新造型，使原本知性長髮燙成青春活力的「拉美捲短髮」，許多粉絲看到影像後大讚「好像孫淑媚」、「很漂亮又很年輕」。（圖擷自「洪慈庸」臉書粉專、本報合成）

    2025/07/23 14:50

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前立委洪慈庸近日展現新造型，使原本知性長髮燙成青春活力的「拉美捲短髮」，許多粉絲看到影像後大讚「好像孫淑媚」、「很漂亮又很年輕」。

    洪慈庸不時在社群分享維持身材秘方，她於臉書粉專發布最新1段影片提及維持40歲以上身材的飲食習慣之中，特別指出「每天喝足夠的水分是維持身材的重要步驟，千萬不可忽略！」影片中的洪慈庸身材纖瘦模樣，讓網友大吃一驚「判若兩人」，有人直呼「髮型好看，謝謝分享」、「整個目光都在姐的頭髮上」。

    洪慈庸在另1段分享燙髮影片可見，造型師幫洪慈庸上捲、上藥水，最後拆掉髮捲後，整個人呈現俏麗短髮，她在影片最後提及「我自己喜歡這種拉美捲的捲度，但是我的先生（卓冠廷）很不懂，好囉，不管他懂不懂，自己開心喜歡最重要，對吧！」

    許多網友看到影片後紛紛留言，有人說「好像孫淑媚」、「新髮型好好看」、「很漂亮又很年輕」、「超少女超亮麗！喜歡」。

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