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    台中街頭罷免、反罷隔街互嗆 警喊「要吵全部回家」控場

    罷團稱反罷方刻意靠近且佔據路口。（中四廢翔提供）

    罷團稱反罷方刻意靠近且佔據路口。（中四廢翔提供）

    2025/07/23 14:21

    〔記者黃旭磊／台中報導〕本週六將舉辦罷免投票，台中市西南屯罷免藍委廖偉翔選區氣氛緊繃，反罷方與「中四廢翔」罷團各據向心南路4邊路口，彼此對喊「大罷免大成功」、「726不同意」，罷團指稱對方刻意罷占路口，廖偉翔陣營則稱罷團提早到場、製造衝突，轄區警方趕至怒喊「要吵全部回家」才控制場面。

    這起街頭對嗆事件發生在7月21日傍晚5時許，罷團在向心南路口搖晃「同意罷免」招牌，也舉出罷免是愛、台派寶寶看板高喊「大罷免大成功」，反罷方佔據3邊路口，舉出藍色招牌「不同意罷免」，還有人舉國旗喊「惡罷，726不同意」隔街嗆聲，警方到場協調衝突。

    「中四廢翔」發言人高凡璽今天表示，廖偉翔團隊占據路口所有角落，動用手法企圖阻礙舉牌行動，然而，我們仍安分守己，堅定且和平地進行，未料，對方故意接近志工製造衝突，激化對立，更讓警方在過程受迫而難以執法，其所為不只是「假車禍」所能形容，甚至可以說是「七七盧溝橋」翻版。

    轄區警方到場協調見雙方持續互嗆，警方怒吼「要吵全部離開」，雙方才平息火氣散場，各自找路口舉牌避免正面衝突。

    廖偉翔表示，週一（21日）站路口活動有向四分局報備，時間是傍晚5點到6點，罷免團體在當天向警方報備的是6點10分後才會來向心南路，然而，罷團卻提早在5點半就來路口製造衝突，支持警方依法到場維安執法。

    罷免、反罷方互嗆，警喊「要吵全部回家」控場。（中四廢翔提供）

    罷免、反罷方互嗆，警喊「要吵全部回家」控場。（中四廢翔提供）

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