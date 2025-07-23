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    日神社祈願「罷免成功」遭小粉紅硬加2字 網譏連罷免都不懂

    中國網友Po出竄改台灣人祈願罷免成功的繪馬，硬在「台灣人」前面加上「中國」二字。（擷取自小紅書）

    中國網友Po出竄改台灣人祈願罷免成功的繪馬，硬在「台灣人」前面加上「中國」二字。（擷取自小紅書）

    2025/07/23 14:56

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕7月26日首波罷免立委投票即將登場，全台關注熱度持續升高。罷免行動期間，除了許多志工遭受暴力或言語騷擾，就連遠在日本神上的祈願繪馬也陸續遭到中國小粉紅惡意塗改，近日更有中國網友將「罷免成功」繪馬上的署名改為「中國」台灣人，更自爆原本其實不知何謂「罷免」，引發不少批評。

    一名台灣旅客日前造訪位於北海道函館市的船魂神社，於繪馬上寫下「2025.7.26 台灣大罷免，大成功！」並署名「台灣人」，表達對罷免行動的期許。不料，一名中國網友「小凡旅行家」看見後，竟擅自將繪馬上的署名硬加「中國」2字。

    事後，「小凡旅行家」將塗改前後的照片上傳至小紅書，表示「早知道就不是加個『中國』這麼簡單了，今天才知道『大罷免』什麼意思，罷免國民黨24位藍委，早知道我就扔了，就不是加一個「中國」這麼簡單」，更聲稱「一個中國神聖不可動搖，在哪裡都一樣」。

    貼文被轉載至「Threads」引發討論，不少人批評「低水準國家的人，一天到晚亂塗改別人的繪馬」、「連罷免是什麼意思都不知道也是滿可憐的」、「加了一個中國，變成中國人也在支持大罷免了」、「愛國結果去敵國日本，心在祖國人在日本」、「你不是要消滅人家國民黨成立的中華民國嗎？人家要罷免國民黨，你又不願意了」、「連罷免是什麼意思都不知道，這是他不曾擁有過的權力」。

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