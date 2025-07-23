再拉一票！ 王美琇示警：大罷免失敗台灣恐一步步「香港化」

辜寬敏基金會今召開「再拉一票 守住台灣」行動記者會，呼籲民眾撥打電話向親友們拉票，投下罷免同意票，守護台灣民主。（記者林哲遠攝）

2025/07/23 14:42

〔記者林哲遠／台北報導〕726大罷免最後倒數，辜寬敏基金會今召開「再拉一票 守住台灣」行動記者會，呼籲民眾撥打電話向親友們拉票，投下罷免同意票，守護台灣民主。基金會董事長王美琇示警，本次大罷免就是要讓民主重開機、讓國會重開機，若大罷免沒有成功，藍白恐怕會在國會中變本加厲、肆無忌憚地通過越來越多與中國對接的法案，讓中國勢力步步進入台灣、影響台灣。

「未來中國只要控制傅崐萁等親共、舔共立委，就可進一步控制我國國會，讓台灣一步步香港化！」王美琇認為，大罷免這一仗非常的重要，因此邀請大家一起來打電話，多拉一票、兩票，只要大家採取行動，大罷免一定大成功。

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民進黨立委沈伯洋指出，有很多的爛法案仍藏在立法院，國民黨面對罷免行動最簡單的做法，就是把法案撤回就好了，並坦承告訴大家他們當時提這些法案，為北京鋪路、賣國的行為是錯的，整件事情就結束了。

沈伯洋續指，然而，國民黨立委沒有想要撤案，仍繼續提違憲亂政的法案，並召開記者會攻擊罷團，台灣人要讓國民黨知道真正的護國精神，已不存在這些立委的身上，這也是他們要被罷免的原因。

「我們要讓更多的人出來守護台灣，在726蓋下同意票！」沈伯洋呼籲，拜託大家提醒朋友一人拉一票這樣才有辦法，真正的讓這些國民黨立法委員不要留在立法院。

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