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    發言人被批靠中賺錢 剷除黑芯：商務自由、國安風險低於藍委接觸統戰單位

    剷除黑芯發言人被批「靠中賺錢」，團隊聲明強調，人民商務自由、國安風險低於國民黨政要接觸中國統戰單位。（取自「剷除黑芯」網站）

    剷除黑芯發言人被批「靠中賺錢」，團隊聲明強調，人民商務自由、國安風險低於國民黨政要接觸中國統戰單位。（取自「剷除黑芯」網站）

    2025/07/23 14:24

    〔記者何玉華／台北報導〕罷免國民黨立委徐巧芯的團隊「剷除黑芯」，對發言人小令今（23）天被國民黨花蓮縣議會黨團批評「喊抗中是假，靠中賺錢才是真」一事表示，人民享有合法與外國商務往來的自由，其對國安的風險低於國民黨立委身為政要頻繁接觸中國統戰單位。

    國民黨花蓮縣議會黨團今（23）天指控「剷除黑芯」發言人小令在大陸長年經商，曾獲當地媒體大篇幅吹捧，盛讚其文化貢獻，批評高喊抗中是假，靠中賺錢才是真。

    剷除黑芯聲明指出，人民本來就享有合法與外國商務往來的自由，這是自由貿易的精神。然國民黨立委身為國家政要，時常接觸機密資料，卻頻頻接觸中國統戰單位，其可能造成國安風險的程度，遠高於一般人民與中國的商務交流。

    聲明指出第二點，基於各行業人士與中國交流的經驗，更深知台灣自由民主得來不易，國民黨立委與中國統戰部沆瀣一氣，不斷攻擊騷擾台灣公民，一再惡意公開人民個資，並透過多數暴力，強硬通過毀憲亂政之法案，意圖破壞台灣民主，正是被發起罷免的原因，要汰除沒有忠誠的不適任的立委。

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