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    颱風逼近盧秀燕卻請假救罷免 民進黨批：拋棄職責不管防颱

    大罷免投票即將登場，台中市長盧秀燕22日勤跑反罷行程，與立委廖偉翔一同車掃。（資料照，記者廖耀東攝）

    大罷免投票即將登場，台中市長盧秀燕22日勤跑反罷行程，與立委廖偉翔一同車掃。（資料照，記者廖耀東攝）

    2025/07/23 13:45

    〔記者陳政宇／台北報導〕颱風「范斯高」今（23）日上午生成，台中市長盧秀燕下午起將請假3天，並說明「選情非常緊急，需要搶救（罷免選情）」。對此，民進黨批評，颱風還沒來，盧秀燕不管防颱、防洪是否做好準備，竟率先拋棄職責放「颱風假」；呼籲選民用同意罷免票表達對在地立委的不信任，讓輕忽市政的市長有所警惕。

    大罷免投票倒數3天，民進黨今透過臉書表示，輕度颱風范斯高已生成，未來3天動向有機會靠近台灣，此時此刻，盧秀燕率先宣布請假3天。此話一出讓市民譁然，還記得不久前丹娜絲颱風期間，台中淹大水尚未檢討完畢，盧3天狂跑10場政治集會，現在颱風都還沒來，盧市長也不管台中市的防颱、防洪準備做好沒，竟率先拋棄職責，請假再說。

    民進黨說，根據報導，盧秀燕全力投入國民黨立委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋的反罷免輔選，包含座談會與車掃，3天連跑7場，周五晚上還將北上凱達格蘭大道，參加國民黨選前之夜活動。

    據此，民進黨質疑，這跟之前口口聲聲說「市政優先」，很少談論政治的盧秀燕，完全是自相矛盾！請問盧市長，經歷上次的颱風，市府這次有先準備好了嗎？還是在你的心中，市民市政都沒有這些立委重要？

    民進黨指出，或許盧秀燕的積極投入，正代表在地公民力量的聲勢崛起，是局勢拉鋸、氣氛緊繃的指標，呼籲台中的朋友們持續宣傳，用同意罷免表達對在地立委的不信任，更讓輕忽市政的市長有所警惕。

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