民進黨中市議員購買社區大樓電梯廣告 推蔣經國反共諷藍委

市議員林祈烽（左）與前市議員張耀中在社區電梯建置蔣經國的反共廣告。（林祈烽提供）

2025/07/23 14:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票倒數，台中市民進黨黨公職繼合力推出「台派寶寶公車廣告」後，台中市議員林祈烽、前市議員張耀中今天再出奇招，購買台中第四選區社區大樓電梯廣告，內容更驚見蔣經國，目的是突顯包括廖偉翔在內的國民黨立委已經不再反共，嚴重違反兩蔣的教誨，在罷免投票日倒數3天全力催票，訴求下架立委廖偉翔。

林祈烽表示，罷團「展翅廢翔」志工在宣傳同意罷免上頻頻受阻，除了廣告看板難以租借，連路口宣講也頻遭廖偉翔團隊鬧場嗆聲，文宣更無法順利投遞進社區大樓，這讓無數支持者憂心忡忡。他說，趁最後時間，他與張耀中合體推電梯廣告，提醒大家在本週六出門投下同意罷免票。

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張耀中強調，廖偉翔在中四選區的看板滿天飛，盧秀燕與廖偉翔的大型看板更掛上位於向上路與環中路的超級大違建上，市民提出強烈質疑也死不下架，面對這樣具強大資源且惡劣至極的對手，民進黨黨公職不能坐視公民團體被欺負，願意成為公民團體後盾，所以他與林議員買下大樓廣告，希望罷團的聲音被聽見。

林祈烽補充，本次電梯廣告以蔣經國為主軸，透過呈現當年蔣總統如何教誨國人「反共救國是全民唯一的出路」，來吸引正藍軍支持者團結反共，共同捍衛中華民國和守護台灣，7月26日投下同意罷免廖偉翔。

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