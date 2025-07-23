最後衝刺 罷團誓言罷掉10席以上「不會掉以輕心」

「台北同意罷」文山南中正、大安場造勢活動20日在台北景華公園舉行，各個罷團到場宣講。（資料照）

2025/07/23 14:04

〔記者李文馨／台北報導〕7月26日首波罷免投票倒數最後3天，罷團人士受訪說，許多深藍結構的罷區在連署期間不被看好，但至今有31件罷免案成案，這也代表台灣社會擁有很珍貴的公民能量。他說，儘管藍營執政縣市對罷免案頻出「奧步」，但他們不會掉以輕心，評估沒有變，至少罷免10席以上、目標全都罷。

憂藍營縣市行政不中立

罷團人士今天受訪指出，在罷免期間，國民黨執政縣市頻傳行政不中立的事件，不論是基隆市民政處長查個資助連署、南投縣選委會的查對標準不一，桃園市出現反罷文宣與投票通知單同時投遞的爭議事件，加上台中選區的「特異」投票場所非常多，這也讓他們憂心罷免的公正性，週六開票會謹慎注意。

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罷團人士也提到，颱風「范斯高」今天上午生成，氣象署預估25日最接近北部海域，憂心週六若天氣不佳，恐影響選民投票意願；但他也說，天氣因素是把雙面刃，雙方選民皆有可能一起減少。對於關稅議題是否影響罷免，他則直言，「這不是我們可以擔心的範圍」。

針對可望罷免的立委名單，罷團人士說，罷免情勢維持下架10席以上，包括台北市徐巧芯、李彥秀、王鴻薇；新北市葉元之、廖先翔；桃園市涂權吉、牛煦庭；台中羅廷瑋、花蓮傅崐萁、台東黃建賓等人，皆是高機率可成功罷免的人選，他們會朝「全罷」的目標邁進。

他強調，公民團體並沒有退路，從一階提議到二階連署，「我們只能走一步、算一步」，許多深藍結構的選區在連署期間並不被外界看好，但是最終仍有31件罷免案成案，這也代表這台灣社會擁有很珍貴的公民能量，因此沒有一席該被放棄，沒有一席該被忽視，希望7月26日關心台灣的選民一起出門投下同意罷免票。

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