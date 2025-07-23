站路口宣傳罷免與廖偉翔團隊爆衝突 罷團質疑「七七盧溝橋事件」翻版

中四罷團發言人高凡璽質疑是廖偉翔團隊衝突是盧溝橋事件翻版。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/23 17:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕罷免投票日倒數，罷免及反罷方雙方都進行車掃和站路口宣傳，21日發生中四罷團與國民黨立委廖偉翔團隊在向心南路為站路口一事發生口角。中四罷團發言人高凡璽今天指出，廖偉翔團隊占據路口所有角落，動用各種手法，企圖阻礙舉牌行動，製造衝突，此已不只是「假車禍」所能形容，甚至可以說是「七七盧溝橋事件」的翻版。

廖偉翔表示，21日的站路口活動有向警局報備，時間是5點到6點，罷免團體在當天向警方報備的是6點10分後才會來向心南路，然而罷免團體卻提早在5點半就提早到路口製造衝突，因此支持警方依法執法。

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中四罷團發言人高凡璽今天受訪時指出，廖偉翔團隊占據路口所有角落，動用各種手法，企圖阻礙志工們的舉牌行動，但志工們都是安分守己，堅定且和平地進行。

高凡璽指出，7月21日在路口跟廖偉翔團隊相遇，圖卡寫「假車禍事件」是指廖偉翔團隊要製造衝突，罷團站路口是公開行程，一直以來都是使用該路口，廖的團隊要來也歡迎，但卻故意到罷團旁邊製造衝突，根本就是「七七盧溝橋事變」翻版，擺明製造衝突，為難警察，製造仇恨。

高凡璽指出，日前在文心森林公園的活動，明明親子活動，廖偉翔團隊卻帶風向稱有民眾投訴，根本是假的，製造社會對立衝突，是廖團隊一貫的衝突。

高凡璽強調，國民黨在活動時還要求來賓說出中華民國的國軍打戰不超過，「你是廖偉翔，還是「要投降」」？

廖偉翔表示，當天團隊申請是5點到6點站路口，罷團是6點10分，是罷團提前到。（記者蘇金鳳攝）

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