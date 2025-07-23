羅廷瑋非首次被罷！網友曝光8年前道歉影片：當上立委仍沒長進

國民黨台中市立委羅廷瑋。（資料照）

2025/07/23 14:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕7月26日全台首波罷免國民黨立委投票即將登場，一名自稱是政治工作者的網友指出，台中市第6選區藍委羅廷瑋早在擔任台中市青年議會議長期間就遭提案罷免，並分享當時羅廷瑋在台上公開道歉的影片，引發熱議。

該名網友昨（22）晚在「Threads」發文響應「百工百業挺罷免」的發文串聯，表示自己是一名政治工作者，也是羅廷瑋在2017年擔任台中市青年議會議長時的同事。他指出，羅廷瑋不是第一次被罷免，他在青年議會時就曾經被23名青年代表連署提案罷免，原因是他擔任總召後，主持議事亂象百出，不僅搞不清楚議事規則，還亂下指導棋，甚至公然攻擊其他代表。

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原Po憶述，當初羅廷瑋積極爭取議長的位置，大家看他有心服務，便投票支持他，但短短不到半年，「假熱心」的形象就被看破手腳，導致被提議罷免，「老實說，當時的我沒有同意罷免羅廷瑋，因為我也被他的假熱心、假好心所蒙騙，覺得是不是該再給他一次機會。」

原Po提到，當時羅廷瑋還親自致電多名代表懇求大家不要罷免他，市長林佳龍和市府、教育局也都挺他，最後罷免案便不了了之。沒想到最後羅卻選擇投向國民黨，「不知道林佳龍回頭看，會不會覺得當初挺錯人了？」

原Po感嘆，當時的猶豫變成了今天的懊悔，並喊話「還在猶豫的中西東南區市民不要再被他的假象騙了，7/26出門投票，投同意罷免，不要讓未來的自己後悔。」此外，他也附上羅廷瑋當年在青年議會被提案罷免後公開道歉的影片，直言「結果過了8年、當上立委還是一點長進也沒有呢」。

根據原Po貼出的影片，羅廷瑋說：「在蕭代表的指導下，我在去年9月有去作議事研習營的進修，感謝大家給我這機會，彌補我在議事規則上的不足和錯誤。非常感謝大家再給我機會服務，對於議事規則與程序上的不足與錯誤，我感到抱歉，我會繼續努力，不會因此懈怠」。

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