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    「百工百業挺罷免」始祖童葦翎 歸功每個願意站出來表態的人

    「百工百業挺罷免」蔚為風潮，童葦翎歸功每個願意站出來表態的人。（童葦翎提供）

    「百工百業挺罷免」蔚為風潮，童葦翎歸功每個願意站出來表態的人。（童葦翎提供）

    2025/07/23 13:23

    〔記者歐素美／台中報導〕「百工百業挺罷免」活動在Threads等網路發燒，幕後推手是42歲的童葦翎，她表示，大家稱呼她是「始祖」，她卻有點擔心，不希望被造神，這波正能量不是她一人的功勞，而是每個願意站出來表態支持大罷免的人，希望這股風潮可以一直撐到7月26日、8月23日的兩次罷免投票日，讓大罷免大成功！

    童葦翎學的是資訊管理，因弟弟童智偉就讀台大社會系時，常跟著教授一起從事社會運動，她也受到影響，開始接觸社會運動，後來弟弟開設支援社會運動的野果創意公司，童葦翎就加入幫忙，在太陽花運動等，都可見這對姊弟的足跡。

    童葦翎曾擔任前立委陳柏惟的活動長，在陳柏惟參選立委時擔任策畫活動，她說，這次是陳柏惟找她策畫「大台中我同意」，柏惟只說要有市集、舞台及遊行，她跟弟弟等人就一起想出「百花齊放、百工百業」點子，希望在遊行時大家可以穿出自己的職業服裝cosplay，用自己的角色表態，來場歡樂的遊行。

    童葦翎說，在台中基地、全面罷免等團體合作下，「大台中我同意」活動吸引5千名民眾參與，民眾的熱情令人感動，是當初意想不到的，但活動後來遇到大雨，變成參與遊行的人只能穿雨衣，百工百業被雨衣覆蓋，群眾的力量沒有平台可以宣洩，才發想可透過網路，讓罷免的支持者都可以做自己，而且Threads的結構剛好可以做這件事，就這麼燒起來了。

    「 百工百業挺罷免」是「大台中我同意」的延續，童葦翎說，樂見群眾的力量得以散發出來，她也是有了小孩之後，因小孩自學，她需要一份時間較彈性的工作，10多年來跟著弟弟從事社會運動及支持社會運動的工作，做一個積極的公民，用心關心社會，希望大罷免大成功。

    童葦翎（右）表示，受弟弟影響才開始用心關心社會，成為積極的公民。（童葦翎提供）

    童葦翎（右）表示，受弟弟影響才開始用心關心社會，成為積極的公民。（童葦翎提供）

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