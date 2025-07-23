立法院要求拔「大罷免」飄帶 吳思瑤：國民黨說的戒嚴就是韓國瑜

立法院民進黨團書記長陳培瑜今披露，立法院警衛要求訪客把印有「大罷免、大成功」的飄帶拔下，質疑扭曲了「行政中立」。（圖擷取自陳培瑜臉書）

2025/07/23 13:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票倒數最後3天，立法院民進黨團書記長陳培瑜今（23日）披露，立法院警衛要求訪客把印有「大罷免、大成功」的飄帶拔下來。她並質疑是立法院長韓國瑜及立法院秘書長周萬來下的指令。對此民進黨立委吳思瑤表示，國會助理、訪客沒有行政中立的問題！國民黨說的戒嚴，就是韓國瑜！

吳思瑤在臉書PO文表示說，助理帶著訪客進入立院，訪客背包上的罷免飄帶竟被要求撤下，立院說法是要維持「行政中立」，「胡扯一通！行政中立是要求公務人員值勤公務時保持中立，不是要求別人好嗎？更不是箝制人民的表意自由」！

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她指出，可惡的是，7月8日她在議場前方受訪時，韓國瑜正在議場前廣場接待竹東來的鄉親，韓國瑜當場籲請鄉親「不同意罷免」，她現場直擊，受訪時第一時間就質疑譴責此事，「國會議長不中立！韓國瑜沒有一天中立！還胡亂要求公民『行政中立』」？

吳思瑤強調，國會助理沒有「行政中立」的問題，「不要只欺負民進黨，訪客更沒有行政中立問題」，「陳玉珍聲稱是她助理的游智斌大鬧議場，韓國瑜輕輕放下，傅崐萁前助理賴XX在議場霸凌吳思瑤助理，韓國瑜不處理」。

吳思瑤說：「原來國民黨說的戒嚴，就是韓國瑜！」

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