藍委缺席罷免公辦電視說明會 罷團點名在跑攤

反共護台志工聯盟今天召開「『沒出席，沒出息』缺席罷免說明會立委行蹤大揭密」。（記者李文馨攝）

2025/07/23 13:07

〔記者李文馨／台北報導〕7月26日首波罷免投票倒數最後3天，地方選委會舉辦公辦電視說明會，但有8名國民黨立委缺席，但遭目擊在跑公祭、餐會敬酒。反共護台志工聯盟今天召開記者會指出，桃園市立委涂權吉在說明會時間出席活動高唱「高山青」，桃園市立委邱若華也在說明會報到後，被目睹在龍潭區的餐廳逐桌敬酒。

反共護台志工聯盟今天召開「『沒出席，沒出息』缺席罷免說明會立委行蹤大揭密」。桃園市議員彭俊豪指出，新北市立委張智倫、林德福16日未出席說明會但被目睹出席公祭，桃園市立委涂權吉21日宣稱參加會議卻在觀音區唱「高山青」，魯明哲21日全程跑公祭、萬美玲僅出新聞稿不知所蹤、呂玉玲出席公祭後現身說明會但未上台，邱若華聲稱視察但被拍出席餐會，雲林縣立委丁學忠也缺席辯論。

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「林德福、張智倫，你們為什麼不敢出席寧可去公祭？」雙和罷團志工鄧霆質疑，兩人支持的「財政收支劃分法」砍掉地方社福經費、力挺的巴氏量表照護制度，讓長輩更難被認定為需要幫助，「這種不面對、不回應、不對話的立委，請問還有什麼資格繼續代表我們？」

桃三代表因塞車緣故，趕不及記者會，桃四罷團發言人Young代表轉達，公辦電視說明會是一個與選民溝通的最好機會，魯明哲為何挑在當下前往公祭，「連辯論的勇氣都沒有，如何做人民的代議士？」他也說，萬美玲擁有巨大財力，反罷看板是數一數二的多，卻不願出席，質疑萬踐踏、藐視民意。

對於邱若華聲稱缺席說明會因為與桃園市長張善政視察大溪埔頂轉運站工程進度。「桃六刪邱」總召傑米指出，公辦電視說明會在下午5時報到、5點半開始，但邱若華約在5點10分左右被目擊到在龍潭區的餐廳敬酒。

桃園市議員許家睿指出，公辦說明會桃園6席立委都應出席，卻是5席缺席，涂權吉更在說明會時間高唱高山青，缺席是迴避民意，不要再私底下動作頻頻，甚至綁樁嫌疑的餐會、鄰里系統動員，利用本應該行政中立的公務員，希望所有里鄰長依法送達通知單，更應捍拒動員方式反罷免。

7月26日首波罷免投票倒數最後3天，地方選委會陸續舉辦公辦電視說明會，但有8名國民黨立委缺席遭目擊跑公祭、餐會敬酒。（記者李文馨攝）

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