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    藍營「撕芯裂費」 許淑華： 知識藍、經濟藍也挺罷免徐巧芯

    許淑華表示，當年「撕芯裂費」，連國民黨自己人都看不下去，所以徐巧芯這次真的滿危險的。（記者甘孟霖攝）

    許淑華表示，當年「撕芯裂費」，連國民黨自己人都看不下去，所以徐巧芯這次真的滿危險的。（記者甘孟霖攝）

    2025/07/23 13:04

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免週六就要投票，國民黨號召團結反罷，當初與國民黨立委徐巧芯競爭初選的前立委費鴻泰，至今未表態或為現任立委徐巧芯站台，同選區的民進黨台北市議員許淑華表示，當初初選競爭「撕芯裂費」全台共睹，自相殘殺刀刀見骨，國民黨自己人都看不下去，這次很多知識藍、經濟藍挺罷免。

    許淑華今合體罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」車掃受訪說，「撕芯裂費」全台矚目，自己人砍自己人刀刀見骨，連國民黨自己人都看不下去，這次就很多知識藍、經濟藍都出來簽署連署書，不然罷免徐巧芯二階連署不會到4.2萬份，這都是靠愛簽出來的。

    她說，知識藍、經濟藍的企業朋友，以及年輕朋友都看不下去，團結不是口號，台灣派加上中華民國派，這才是團結；敵人是中共而非自己人，如果親中立委一定要用這樣的方式對待台灣人，中華民國派也不會支持，希望大家團結一致、槍口對外。

    許淑華說，選區有一句罷免口號「松信值得一個更好的立委」，這句話就是出自一個知識藍的朋友，所以中華民國派、台灣派，一起努力吧！

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